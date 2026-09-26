La propuesta CrecER llegó el jueves a Victoria con una jornada destinada a promover el cuidado integral de niños y niñas. La actividad se desarrolló en la Escuela N° 55 Soberanía Nacional y reunió a unos 80 estudiantes de primero, segundo y tercer grado.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y articula acciones de distintas áreas provinciales con instituciones educativas y actores de cada comunidad. Durante la jornada se trabajó sobre salud, alimentación, actividad física, recreación y promoción de derechos, mediante diferentes estaciones.

Controles de salud y actividades recreativas

En la estación de Salud se realizaron controles odontológicos, mediciones de peso y talla y evaluaciones de agudeza visual. El espacio de Deportes propuso actividades de fútbol y recreación, mientras que desde Desarrollo Humano se realizaron juegos interactivos relacionados con hábitos saludables de alimentación.

También participó el equipo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con actividades orientadas a la promoción de derechos y cuidados. La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la participación de los niños y el carácter lúdico de la propuesta. “Los chicos disfrutaron muchísimo de esta propuesta y eso es muy importante, porque estamos trabajando para que puedan aprender a alimentarse, disfrutar del deporte, jugar y divertirse”, señaló.

Seguimiento de los controles

Berisso también remarcó la importancia de que los controles realizados durante estas jornadas tengan continuidad. Según explicó, la información obtenida queda a disposición de los equipos de salud para poder contactar nuevamente a las familias cuando sea necesario y realizar el seguimiento correspondiente.

“Cuestiones como la salud visual o la atención odontológica pueden detectarse y abordarse a tiempo, evitando que queden postergadas”, indicó.

Trabajo conjunto en territorio

El director del hospital Salaberry, César Santos, valoró la participación de distintas instituciones durante la jornada. “Fue una actividad muy linda y, sobre todo, una muestra de lo que se puede lograr cuando las instituciones trabajan juntas para aportar en el territorio”, sostuvo.

Además del hospital y los equipos provinciales, participaron Copnaf, la Departamental de Escuelas y profesores que se sumaron a la actividad, entre otros actores de la comunidad.

Una propuesta que recorre las localidades

CrecER busca llevar a distintas comunidades acciones de promoción, prevención y cuidado integral, articulando recursos y equipos de diferentes áreas del Estado.

La estrategia contempla cuatro estaciones que funcionan de manera complementaria: Salud; Alimentación; Deportes y Juegos; y Derechos.

La propuesta se adapta a las características y necesidades de cada territorio, con el objetivo de acercar estas herramientas a niños y familias desde espacios cotidianos como las escuelas.

En Victoria participaron el coordinador general ministerial, Gustavo Ipoutcha; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo; la coordinadora departamental del Copnaf, Ana Schuth; la concejal Betina Zabala y la directora de la Escuela N° 55 Soberanía Nacional, Rosana Castaño, además de funcionarios y equipos que acompañaron la jornada.