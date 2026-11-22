Los preparativos para las fiestas de fin de año comienzan a sentirse en el comercio argentino. Las promociones de noviembre, las primeras compras de regalos navideños y la proximidad del pago de la segunda cuota del aguinaldo anticipan semanas de movimiento comercial, en las que los consumidores buscan aprovechar las ofertas y administrar sus gastos.

Los indicadores de 2026 ofrecen algunos antecedentes. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% interanual en términos reales en junio de 2026, un resultado al que contribuyeron el cobro del aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial de fútbol. Sin embargo, el indicador retrocedió un 1,3% frente a mayo, lo que mostró un desempeño desigual entre los comercios.

La mejora tampoco logró sostenerse al mes siguiente. En julio, las ventas minoristas pyme registraron una caída interanual del 3,8%, mientras que en octubre volvieron a retroceder un 1,6% frente al mismo período del año anterior. Estos resultados reflejan las dificultades que atraviesa el consumo y muestran cómo un ingreso adicional, como el aguinaldo, puede favorecer determinadas compras sin modificar necesariamente la tendencia general del mercado.

El comercio electrónico, por su parte, mantuvo una evolución diferente. De acuerdo con el informe de mitad de año de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en los primeros seis meses de 2026 se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en igual período de 2025.

En esa línea, los resultados del CyberMonday, que se realizó a principios de noviembre, aportaron otra señal sobre las decisiones de compra. A lo largo de los tres días del evento se comercializaron aproximadamente 14,6 millones de productos y se concretaron cerca de 6,5 millones de órdenes. Aunque la cantidad de artículos vendidos aumentó un 20,7% respecto de la edición anterior, el número de operaciones disminuyó.

Este movimiento funciona como antecedente para una temporada en la que las compras pueden distribuirse entre distintas fechas. Algunos consumidores aprovechan los descuentos anticipados, mientras que otros esperan el ingreso del aguinaldo o realizan sus adquisiciones en las semanas previas a Navidad. Para los negocios, esta combinación supone organizar sus estrategias comerciales en función de momentos de consumo que no necesariamente coinciden.

A este panorama se agrega el avance de las compras internacionales, que a lo largo de este año amplió las alternativas disponibles para los argentinos. La posibilidad de adquirir productos en el exterior introduce nuevas condiciones de competencia para los comercios nacionales, en un cierre de año donde los precios, las promociones y la variedad de la oferta pueden influir en las decisiones de los consumidores.

Las compras internacionales ganan terreno en el mercado argentino

El crecimiento de las compras internacionales constituye uno de los cambios más visibles del comercio electrónico argentino. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones realizadas mediante courier alcanzaron aproximadamente 960 millones de dólares, según un relevamiento de la consultora Analytica basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta expansión se observa en las preferencias de los compradores. Según datos difundidos por CACE, las menciones de Temu entre los consumidores encuestados que realizaron compras internacionales pasaron del 10% en 2025 al 23% en 2026, mientras que Shein avanzó del 8% al 20%. Además, el 18% de los consultados declaró haber realizado su primera compra online internacional en el primer semestre del año.

El precio aparece como uno de los principales atractivos de estas operaciones. De acuerdo con CACE, el 64% de quienes compraron en el exterior en los seis meses anteriores a la encuesta mencionó la posibilidad de conseguir mejores precios que en Argentina. La mayor variedad de marcas y modelos fue señalada por el 50%, y el acceso a promociones internacionales, por el 45%.

La expansión de esta modalidad plantea nuevas condiciones de competencia para los negocios locales. Un informe de la Fundación Pro Tejer señaló que, entre enero y agosto de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron un 55% en toneladas y un 30% en dólares. En las confecciones para el hogar, el incremento fue del 22% en volumen, en un contexto de dificultades para la producción nacional.

La entidad advirtió, además, que la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.322 empleos registrados entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Entre los factores que afectan al sector identificó la debilidad del consumo interno, los costos de producción y la competencia importadora, una combinación que refleja las dificultades de las empresas locales para sostener su actividad.

Sin embargo, el precio no es el único factor que influye en las decisiones de compra, especialmente ante la proximidad de Navidad. Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que las entregas de las compras analizadas en plataformas como Temu y Shein rondaron los 22 días hábiles, aunque los plazos pueden variar según las condiciones del envío. En este contexto, los servicios logísticos cobran relevancia frente a las distintas necesidades de los compradores.

Esta diferencia abre un espacio de competencia para los comercios que cuentan con mercadería disponible en Argentina y pueden organizar su distribución dentro del territorio nacional. Desde SendBox, empresa especializada en soluciones de distribución, su CEO, Rodrigo Sanchez, destaca la necesidad de considerar los tiempos de compra y recepción.

“Cuando un consumidor necesita un producto para una fecha determinada, el plazo de entrega pasa a formar parte de su decisión. Para los comercios que cuentan con stock en el país, una distribución bien organizada permite aprovechar esa disponibilidad y ofrecer información más precisa sobre cuándo llegará el pedido”, explica.

Y es que para los comercios argentinos, aprovechar estas ventajas requiere una planificación que contemple tanto las expectativas de los consumidores como las condiciones operativas del mercado. Esta necesidad adquiere especial importancia en las semanas previas a las fiestas, cuando la actividad comercial puede concentrarse en períodos más cortos.

Más ventas online y mayores costos: el desafío de la distribución

La preparación de pedidos, la coordinación de despachos y el transporte de mercadería forman parte de una actividad que debe responder a las variaciones de la demanda. A estas tareas se suma la presión de los costos operativos, que condiciona la organización de los servicios y las decisiones de las empresas del sector.

Los indicadores de 2026 permiten dimensionar esta situación. Datos relevados por CAME indican que las ventas online de comercios con locales físicos crecieron un 17,7% interanual en octubre, frente a la caída del 1,6% registrada por las ventas minoristas pyme en términos reales.

A esa dinámica se agrega el incremento de los costos de distribución. El índice elaborado por el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T) de la Universidad Tecnológica Nacional y AECA-Última Milla registró un aumento acumulado del 33,55% entre enero y octubre de 2026. En el último mes de ese período, la suba fue del 1,98%.

El informe detalló que los insumos de agua, electricidad y gas aumentaron un 4,13% en octubre, seguidos por el gasoil (3,16%), los neumáticos (3,10%) y los peajes (3,06%). La mano de obra registró un incremento del 2,01%. En contraste, la amortización vehicular fue el único de estos componentes que presentó una disminución, del 1,82%.

Para las empresas del sector, estos incrementos vuelven especialmente relevante la organización de los recorridos y la utilización de los recursos disponibles. “En distribución, no alcanza con observar cuántos pedidos ingresan. También hay que analizar hacia dónde se dirigen, cómo pueden agruparse y qué recursos necesita cada recorrido. La consolidación de cargas y la coordinación de los despachos permiten evitar movimientos innecesarios y aprovechar mejor la capacidad operativa”, señaló el CEO de SendBox.

Las condiciones cambian según las zonas de destino. Distribuir productos dentro de grandes centros urbanos no implica los mismos recorridos que llegar a localidades alejadas, donde las distancias y la frecuencia de los servicios pueden modificar los costos. Por eso, los puntos de recepción y despacho, las redes de distribución y la coordinación entre operadores adquieren relevancia para las empresas que comercializan productos en distintas regiones del país.

La proximidad de diciembre incorpora otro elemento: la concentración de operaciones en determinadas fechas. Las promociones de noviembre, las compras posteriores al cobro del aguinaldo y los regalos adquiridos en los días previos a Navidad pueden generar variaciones en la cantidad de pedidos que deben prepararse y distribuirse.

En ese sentido, Sanchez considera que la información anticipada resulta fundamental para organizar las operaciones. “Cuando los comercios comparten sus previsiones de ventas, las promociones que tienen programadas y las fechas de mayor actividad, es posible planificar con más precisión los recursos necesarios. Esa coordinación ayuda a distribuir mejor el trabajo y a identificar posibles dificultades antes de que afecten el desarrollo de las entregas”, agregó.

El movimiento comercial tampoco termina necesariamente con las fiestas. Los cambios y devoluciones posteriores a Navidad generan nuevos recorridos de mercadería, que requieren procesos de recepción, clasificación y eventual redistribución. Esta actividad, conocida como logística inversa, forma parte de las tareas que deben contemplar los comercios que venden a través de canales digitales.

Con un consumo que muestra señales mixtas, una oferta internacional en expansión y mayores costos operativos, el cierre de 2026 presenta desafíos para el comercio argentino. Las ventas navideñas todavía están por definirse, pero los antecedentes del año muestran cómo las nuevas formas de comprar exigen adaptar tanto las estrategias comerciales como la organización de los procesos de distribución.