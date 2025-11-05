Entre 2023 y 2024, Argentina registró 214 inversiones por USD 41,6 millones ejecutadas por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Estas operaciones, protagonizadas por 22 inversores y 89 organizaciones tomadoras, evidencian un dinamismo creciente del sector privado en el financiamiento de iniciativas con impacto social y ambiental.

El dato proviene del “Mapeo de Inversión de Impacto en Argentina 2023/2024”, un estudio elaborado por la Universidad Austral y la Fundación Alimentaris, que además de cuantificar el fenómeno, desarrolló un directorio de casi 140 actores del ecosistema nacional de inversión de impacto. El informe, disponible para descarga pública, constituye el relevamiento más exhaustivo de este tipo en el país.

Qué es la inversión de impacto

El estudio define la inversión de impacto como aquella que busca generar un impacto social y/o ambiental positivo y medible, junto con un retorno financiero.

La base de datos del mapeo se construyó a partir de 42 encuestas a actores de oferta y demanda, 28 entrevistas cualitativas, verificación de fuentes públicas y un análisis específico del panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de BYMA, así como de reportes de sostenibilidad de bancos nacionales.

Bonos SVS: menor volumen, pero alta demanda

El relevamiento señala que, aunque las emisiones de bonos sostenibles mostraron una desaceleración respecto de años anteriores, el interés inversor se mantiene firme.

Entre 2023 y 2024 se concretaron 40 emisiones por USD 1.132 millones, con predominio de proyectos energéticos eólicos y solares. Los bonos verdes concentraron el 75% de las emisiones y el 93% del monto total.

En total, 21 emisores públicos y privados participaron del panel, con Genneia destacándose como líder por sus 8 bonos emitidos que sumaron cerca de USD 300 millones.

Pese a la moderación en la oferta, la demanda inversora superó la oferta en más del 40%, un dato que —según el estudio— refleja el apetito insatisfecho por instrumentos de finanzas sostenibles en el país.

El rol del sistema bancario

El análisis de los reportes de sostenibilidad de 12 entidades financieras revela que, en el mismo período, se otorgaron 121.849 créditos con criterios sociales, verdes y/o sostenibles por un total de USD 3,2 millones, además de fondos comunes de inversión y fideicomisos alineados con objetivos de impacto.

Un ecosistema en consolidación

En la visión de los autores, los datos evidencian un proceso de consolidación del ecosistema de inversión de impacto argentino, que en el bienio totalizó USD 4.373 millones en financiamiento sostenible (sumando deuda, equity y cuasi-equity). Esto representa el 14% del total de inversión de impacto en América Latina.

“Desde la Facultad de Ciencias Empresariales buscamos fortalecer el ecosistema de inversión de impacto argentino con información confiable, comparable y útil para la toma de decisiones. Este mapeo consolida un esfuerzo de largo plazo por medir de forma sistemática este tipo de inversiones que son clave para construir mercados más inclusivos y sostenibles en Argentina”, señaló Fernanda Figueroa, codirectora del Mapeo y profesora e investigadora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social de la Universidad Austral.

Por su parte, Eugenia Concina, directora de programas de Prosperidad de la Fundación Alimentaris, destacó:

“Desde Fundación Alimentaris trabajamos para fortalecer el ecosistema de inversión de impacto en el país. Este mapeo permite conocer experiencias, cómo se están movilizando los recursos hacia iniciativas que combinan rentabilidad con impacto social y ambiental, y abre el camino para que más actores se sumen a esta transformación y sigan impulsando un mercado de este tipo cada vez más sólido en Argentina.”

Un mercado en evolución

El informe de la Universidad Austral y Fundación Alimentaris ofrece una radiografía precisa de cómo se están movilizando los capitales hacia proyectos sostenibles en el país. Si bien persisten desafíos en escala y articulación, el crecimiento del volumen total y la diversificación de actores —inversores, empresas, banca y sector público— muestran que la inversión de impacto dejó de ser una tendencia marginal para consolidarse como una herramienta estratégica de desarrollo sostenible en la Argentina.