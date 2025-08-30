El Club de Pescadores Victoria confirmó a Paralelo 32 varios detalles de la realización de una nueva edición del Torneo de Pesca del Amarillo, que este año tendrá su jornada principal el sábado 6 de septiembre con la tradicional competencia de embarcado con devolución.

El costo de inscripción será de 280 mil pesos por lancha (hasta tres participantes por equipo) y se repartirán más de 10 millones de pesos en premios, con distinciones del 1º al 10º puesto, además de reconocimientos a la pieza mayor, la dama mejor clasificada y el cadete mejor clasificado.

“Este año lo organizamos un sábado porque queremos sumar un espacio de encuentro por la noche. Vamos a tener una cena de agasajo y entrega de premios en el salón del Club, y a futuro la idea es poder sumar festival y peña”, explicó Andrés Risso, integrante de la comisión organizadora.

La fiscalización del torneo será en vivo: los jueces recorrerán las embarcaciones y cada pieza deberá ser presentada con vida para ser registrada y luego devuelta al río.

Torneo de costa y turismo en movimiento

Como antesala, el domingo 31 de agosto por la mañana se realizará el torneo de costa, también en el marco de la Fiesta del Amarillo. “Victoria es un lugar muy elegido por los pescadores. En la última fecha de la federación participaron más de 100 competidores y se registraron más de 3.000 capturas”, destacó Risso.

La organización espera la participación de 40 a 50 lanchas, con equipos provenientes de diferentes puntos de la región como Rosario, Concordia, Paraná, Arroyo Seco y Diamante. “Eso ayuda a mover el turismo: muchos vienen con sus familias a pasar el fin de semana”, señaló.

Una edición con expectativas renovadas

La edición 2024 debió suspenderse por la bajante del río, por lo que este año las expectativas son altas. “Estamos con muchas ganas y entusiasmo. El río está un poco mejor y creemos que vamos a poder disfrutarlo”, remarcó Risso.