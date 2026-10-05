La interna de la representación gremial del campo sumó un nuevo capítulo en Entre Ríos. Durante la inauguración de la Expo Rural de Chajarí, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, cuestionó el acercamiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a entidades rurales entrerrianas que forman parte de la estructura de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

Las declaraciones se produjeron luego de que la conducción nacional de la SRA, encabezada por Nicolás Pino, enviara comunicaciones a las sociedades rurales de la provincia para ofrecer un canal directo de contacto y asistencia gremial.

Colombatto sostuvo que esta iniciativa genera una superposición de representaciones y pidió respetar las estructuras gremiales existentes en Entre Ríos.

“La intromisión de una entidad nacional en Entre Ríos tomando contacto con sociedades rurales que forman parte de otra estructura gremial no contribuye a fortalecer el movimiento rural”, afirmó.

El dirigente agregó que las entidades entrerrianas tienen una trayectoria y una pertenencia institucional que deben ser respetadas y planteó que no deberían quedar involucradas en disputas entre organizaciones nacionales.

Un conflicto que viene desde la elección de la SRA

La disputa se desarrolla en un contexto de tensión dentro de la Sociedad Rural Argentina.

En la elección realizada el 9 de septiembre, la lista encabezada por Nicolás Pino obtuvo el 71% de los votos a nivel nacional y consiguió iniciar un cuarto mandato al frente de la entidad. En Entre Ríos, en cambio, la agrupación Renovación con Unidad se impuso con el 57% de los votos.

Ese resultado derivó posteriormente en cuestionamientos de ese sector hacia las primeras decisiones adoptadas por la conducción nacional.

Entre las medidas objetadas se encuentra la conformación de los equipos de trabajo de los directores entrerrianos electos y el envío de una comunicación a las 20 sociedades rurales de la provincia nucleadas en FARER. El sector opositor considera que esta última iniciativa genera una superposición con la estructura gremial que ya funciona en Entre Ríos.

Colombatto pidió revisar las adhesiones

Durante su discurso en Chajarí, Colombatto pidió a las sociedades rurales de base que revisen sus adhesiones a estructuras nacionales por fuera de CRA.

“Entendemos que adherirse al Consejo Federal de la SRA genera problemas y confusión”, sostuvo.

El vicepresidente de CRA defendió la estructura federal de la entidad y llamó a fortalecer el funcionamiento de las organizaciones rurales que integran ese esquema.

También pidió a los dirigentes del sector no concentrar la mirada en las conducciones nacionales y priorizar el vínculo con las entidades que tienen presencia territorial.

El pronunciamiento de la Sociedad Rural de Victoria

La Sociedad Rural de Victoria fue una de las primeras entidades entrerrianas en expresar públicamente su posición.

En una carta difundida en medio de la disputa, la institución sostuvo que la representación gremial debe respetar las estructuras territoriales existentes y advirtió sobre posibles superposiciones institucionales.

La entidad planteó que “saltearse las vías correspondientes genera superposiciones y malentendidos innecesarios que no contribuyen a la representación gremial del campo”.

La reunión de la SRA en Gualeguaychú

La disputa también quedó vinculada con la decisión de la Sociedad Rural Argentina de realizar el martes 6 de octubre una reunión ampliada de su Comisión Directiva en Gualeguaychú.

La convocatoria fue cuestionada por sectores de la interna de la SRA debido a que la Sociedad Rural de Gualeguaychú tiene entre sus dirigentes y socios a referentes vinculados con CRA y FARER, entre ellos José Colombatto y Sergio Dalcol.

Desde el espacio Renovación con Unidad interpretaron la elección de Gualeguaychú como una señal de avance de la conducción nacional sobre el entramado gremial entrerriano.

La organización había advertido previamente sobre lo que considera un debilitamiento de la institucionalidad interna de la SRA y de las relaciones entre las entidades que integran la representación gremial del campo.

Una disputa que trasciende a las entidades

El conflicto plantea una discusión sobre los límites y alcances de la representación de las entidades rurales: por un lado, la Sociedad Rural Argentina busca fortalecer su vínculo directo con organizaciones territoriales; por otro, CRA y FARER defienden la estructura federal existente y cuestionan cualquier iniciativa que pueda superponer funciones.

La disputa se desarrolla además en Entre Ríos, donde la última elección de la SRA dejó un resultado diferente al nacional y consolidó una posición propia dentro de la entidad.