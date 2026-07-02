El ánimo de los productores agropecuarios argentinos volvió a mejorar. Así lo refleja la última medición del Ag Barometer Austral, el indicador elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que registró una suba del 14% entre marzo y mayo-junio, alcanzando los 151 puntos, uno de los niveles más altos desde que comenzó a elaborarse este índice.

El dato representa una recuperación casi total de la caída observada a comienzos de año y ubica nuevamente al sector cerca del récord de 159 puntos, alcanzado tras las elecciones legislativas de 2025. Además, en la comparación interanual, el crecimiento de la confianza llega al 16%.

Mejora el clima de negocios, pero las inversiones esperan

El informe muestra que los productores tienen una percepción más favorable tanto de la situación actual como del futuro inmediato.

El Índice de Condiciones Presentes aumentó un 16%, impulsado por una mejor evaluación de la situación financiera de los establecimientos y una mayor predisposición a pensar en inversiones. Sin embargo, ese optimismo todavía no se traduce en una fuerte compra de maquinaria, ampliaciones o incorporación de infraestructura.

El director del Ag Barometer Austral, Carlos Steiger, explicó que los productores mantienen una actitud cautelosa cuando las decisiones implican compromisos de largo plazo.

"La confianza volvió a crecer y el productor recuperó una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las inversiones requieren pensar más allá del contexto actual", señaló.

Los próximos doce meses generan expectativas positivas

Las proyecciones para el corto plazo también son alentadoras.

El estudio indica que el 65% de los productores considera que su situación económica mejorará durante el próximo año, mientras que ocho de cada diez creen que el sector agropecuario estará en mejores condiciones dentro de doce meses.

Estas expectativas impulsaron el crecimiento del Índice de Expectativas Futuras, que pasó de 149 a 168 puntos.

La ganadería lidera el optimismo

Uno de los datos más destacados del informe es la confianza que despierta la actividad ganadera.

El 80% de los productores considera que la ganadería vacuna tendrá un escenario favorable durante los próximos cinco años, impulsada por los buenos precios internacionales y una demanda sostenida de carne.

En la agricultura también predominan las expectativas positivas, aunque con menor intensidad. El 53% cree que los próximos años serán buenos, mientras que un 43% considera que el panorama se mantendrá estable.

Para Steiger, la diferencia responde a que la ganadería atraviesa un momento especialmente favorable, mientras que la agricultura continúa enfrentando márgenes de rentabilidad ajustados.

Los costos siguen siendo la principal preocupación

A pesar del mayor optimismo, los productores coinciden en que la recuperación económica todavía depende de resolver un problema central: los costos de producción.

El 58% considera que mejorar la rentabilidad pasa por una reducción en el precio de los insumos, mientras que un 48% espera mejores valores para los granos y otros productos agropecuarios.

También aparecen entre las principales preocupaciones las condiciones climáticas y las decisiones políticas que puedan impactar sobre la actividad.

La tierra recupera valor, pero las retenciones continúan influyendo

El relevamiento también muestra una mejora en las expectativas sobre el mercado de tierras rurales.

La mitad de los productores cree que el valor de los campos aumentará durante el próximo año, mientras que casi otro 50% estima que permanecerá estable.

Sin embargo, las retenciones siguen siendo uno de los factores que más condicionan las decisiones del sector. El 44% de los encuestados considera que ese impuesto continúa afectando el valor de la tierra y la rentabilidad del negocio.

Respecto de la reciente reducción parcial de las retenciones, el 44% entiende que tendrá un impacto positivo sobre los resultados económicos, aunque un 29% la interpreta principalmente como una señal política.

Un escenario más alentador, pero con cautela

El informe refleja que el campo atraviesa un momento de mayor confianza respecto de meses anteriores, especialmente impulsado por las perspectivas de la ganadería y una mejora en las expectativas económicas.

No obstante, la mayoría de los productores mantiene una mirada prudente. La evolución de los costos, la presión impositiva y la estabilidad del escenario económico serán factores determinantes para que ese optimismo termine convirtiéndose en nuevas inversiones y mayor crecimiento para uno de los sectores productivos más importantes de la economía argentina.