Nogoyá.– En la última sesión del Concejo Deliberante local, tomó estado parlamentario un proyecto de ordenanza de gran relevancia para la agenda social de la ciudad. La iniciativa, impulsada por los concejales Marianela Manassali, Guillermina López y Maximiliano Navarro, propone la creación de la “Casa de Protección y Asistencia Integral para Mujeres en Situación de Violencia”, un dispositivo pensado para brindar resguardo inmediato y contención en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Según los fundamentos expresados por los ediles en el documento, la propuesta surge con el objetivo primordial de ofrecer una protección efectiva a las mujeres y a sus hijos e hijas que atraviesan situaciones de violencia de género. Los autores del proyecto explicaron que resulta fundamental que el Municipio de Nogoyá fortalezca sus herramientas institucionales mediante un espacio de resguardo temporal, el cual permitirá brindar asistencia inmediata mientras se desarticula la situación de violencia concreta y se construyen las redes de contención social necesarias.

El funcionamiento de esta casa-refugio prevé un esquema de alojamiento transitorio que incluirá un acompañamiento profesional de carácter interdisciplinario. El equipo de trabajo estaría integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, garantizando así un abordaje integral de cada caso. Además, el proyecto estipula una articulación constante con las políticas que actualmente desarrolla el Área de la Mujer, Género y Diversidad, buscando potenciar las acciones municipales en materia de prevención, asistencia y promoción de derechos fundamentales.

Uno de los puntos clave del documento legislativo es la mejora en la coordinación con organismos externos esenciales en esta problemática. Los concejales señalaron que este nuevo dispositivo facilitará la labor conjunta con la Comisaría de la Mujer, la Familia y Minoridad, el sistema judicial, el sistema de salud y diversas instituciones sociales de la comunidad. En cuanto a la operatividad del refugio, se detalló que brindará alojamiento y asistencia integral por un lapso de diez días posteriores a la radicación de la denuncia, asegurando un entorno seguro durante la etapa inicial y más crítica del proceso de asistencia.