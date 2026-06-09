Libertador San Martín (Paralelo 32).- Este jueves 9 de abril en conferencia de prensa el Comité de Emergencia Sanitaria mostró los números y porcentajes estadísticos de las estimaciones de riesgos de contagios por coronavirus en la localidad, y la seriedad con que los ciudadanos deben enfrentar el aislamiento social obligatorio que viene.

En la presentación de las estadísticas afines con las de la provincia de Entre Ríos, el país y a nivel mundial; estuvieron presentes el Intendente Raúl Casali, la Vice, Susana Cayrus, el Secretario de Gobierno Sebastián Rodríguez, el Director de la UAP, Magister Horacio Rizzo, el Director del SAP, doctor Haroldo Kalbermatter, el doctor Diego Desuque, y en representación de la Comisaría local, el Sub Comisario Ofsman.

En la apertura, Casali luego de repasar algunas acciones realizadas, manifestó: “Queremos transmitirles lo que estaríamos pensando como posible episodio, ojalá Dios no permita, todos confiamos en él, pero tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance también”, y agregó que “Nuestro deseo es que todo lo que estaremos planteando, no sea necesario utilizarlo, pero debemos estar preparados”.

Finalizó sus palabras diciendo que “No queremos ser fatalistas, pero sí, sinceros y honestos con lo que podría llegar a ser. Esto se supera con sacrificio de todos nosotros y la responsabilidad de cada vecino”.

Estimación de riesgos

Estimación de Población de Riesgos en LSM:

-Mayores de 60 años, 2000 personas (16,6% del total de la población).

-De 40 a 60 años, 1700 personas (14,16% del total de la población).

-Menores de 60 años con enfermedades de riesgo, aproximadamente 270 personas (2,25% del total de la población).

-Niños menores de 5 años, 360 (3% del total de la población).

Proyección basada en:

-Población 12.088 habitantes.

-Período de incubación 5.2 días

-Mortalidad 2.0%.

-Tiempo medio de hospitalización 21 días.

-Porcentaje de internación 15%.

-Tiempo de recuperación casos leves moderado 11.1 días.

Variable Ro: 1,5 (Cumpliendo en forma rigurosa el aislamiento y medidas de protección)

El pico de personas expuestas a 100 días del primer positivo – cantidad 173

El pico de infectados a 102 días del primer positivo – cantidad 87

El pico de hospitalizaciones a 116 días del primer positivo – cantidad 65

El pico de mortalidad a 180 días del primer positivo – cantidad 20

Variable Ro: 2.0

El pico de personas expuestas a 88 días del primer positivo – cantidad 1.150

El pico de infectados a 92 día del primer positivo – cantidad 615

El pico de hospitalizaciones a 104 días del primer positivo – cantidad 574

El pico de mortalidad a 192 días del primer positivo – cantidad 171

El doctor Desuque, quien presentó dichas estadísticas, cerró diciendo: “Nosotros queremos 1.5 o menos para Libertador San Martín. Simplemente no es aterrorizar a nadie, sino tomar conciencia y dejar claro que, esto depende de nuestro comportamiento y de cómo nos manejemos como sociedad en la Villa”.