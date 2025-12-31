Paraná.— La Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. inauguró su cuarto local comercial en la ciudad de Paraná, esta vez en el barrio San Agustín, dando un nuevo paso en el proceso de recuperación, crecimiento y consolidación de una marca emblemática de la capital entrerriana, que hoy representa el sustento de más de 50 familias.

El nuevo punto de venta está ubicado en la intersección de Juan M. Gutiérrez y Selva de Montiel, y es el resultado de un esfuerzo sostenido por parte de los trabajadores de la cooperativa, que continúan fortaleciendo un proyecto productivo basado en el trabajo colectivo y la permanencia de una marca histórica en la mesa de los entrerrianos.

“Cada nuevo paso que damos tiene que ver con sostener y fortalecer nuestra fuente de trabajo. Abrir un nuevo local en un barrio tan importante para la ciudad es una alegría enorme y también un gran desafío”, expresó Carlos Strada, presidente de la Cooperativa Cotapa. Además, destacó que “detrás de esta apertura hay mucho esfuerzo, planificación y el acompañamiento de proveedores, clientes y de la gente que nos apoya y nos elige”.

La apertura permitirá a los vecinos del barrio San Agustín y zonas aledañas acceder a los productos de la marca a precios accesibles, además de una oferta de productos de campo. Al mismo tiempo, la inauguración implica la generación de nuevos puestos laborales, que son cubiertos a través de la Cooperativa Potencia, reafirmando el compromiso de Cotapa con el trabajo cooperativo y la colaboración entre organizaciones.

El futuro de la cooperativa

A casi tres años del inicio de la gestión cooperativa, Cotapa dio un paso clave al presentar una propuesta formal de compra de la planta, con el objetivo de avanzar hacia la resolución definitiva del proceso de quiebra y garantizar la continuidad del proyecto productivo.

“Tenemos nuestras esperanzas puestas en esta resolución judicial. Los trabajadores de Cotapa lo estamos dando todo y demostrando con creces que podemos gestionar y producir de forma eficiente, contribuyendo de manera virtuosa a la economía local con producción y trabajo”, sostuvo Strada.

Un 2025 de avances y logros

La inauguración del nuevo local se da en el marco de un año muy positivo para la cooperativa. Durante 2025, Cotapa logró importantes avances en distintas áreas, entre ellos la profundización de un plan integral de mantenimiento edilicio y de maquinaria. En ese contexto, la sección de Dulce de Leche fue completamente acondicionada, lo que representa un paso fundamental hacia la obtención de la certificación “Sin TACC”, prevista para 2026.

Además, la cooperativa trabaja en el desarrollo de nuevos productos lácteos, como un queso crema untable y nuevas variedades de yogur, que permitirán ampliar el portafolio tradicional de la marca. En materia de inversiones, se incorporaron dos nuevas envasadoras de leche fluida y yogur en sachet, junto con mejoras en la línea de leche larga vida y en la homogeneizadora, lo que permitirá aumentar los volúmenes de producción, optimizar la calidad y mejorar la vida útil de los productos.

El crecimiento también se reflejó en el plano logístico, con la incorporación de un nuevo vehículo que mejora los tiempos de abastecimiento y reduce costos operativos. A esto se suma el avance en la renovación del packaging, que comenzará a verse progresivamente en las góndolas.

En paralelo, Cotapa sostuvo un fuerte compromiso social y educativo. Durante el año, la cooperativa recibió en su planta a 49 escuelas, con la participación de alrededor de 1.600 niños y adolescentes que pudieron conocer los procesos productivos y participar de instancias formativas. También se destacó su acompañamiento a eventos comunitarios, deportivos y solidarios, así como su colaboración con el Banco de Alimentos, reafirmando su rol activo en la vida social de la comunidad.