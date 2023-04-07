María Grande- En una huerta comunitaria de María Grande cosecharon una enorme remolacha que sorprendió a todos los trabajadores, ya que pesó muchísimo más que una remolacha común, cuyo peso ronda los 260 gramos.

La hortaliza de color rojizo y sabor dulce pesó 5,205 kilos y fue cosechada en una huerta comunitaria que se encuentra en Barrio Castaldo, en la cual trabajan seis familias.

“Fue un regalo de la naturaleza, nos sorprendimos tanto que le consultamos a profesionales sobre cuál podría ser el motivo de una remolacha con semejante vicio”, explicó la secretaria de Desarrollo Humano Municipal, Dora Conta, a Elonce, y aseguró que ingenieros agrónomos les informaron que no tenía explicación. “Fue una sorpresa que nos dio la naturaleza”, dijo.

Conta detalló que hace tres años que tienen la huerta municipal y es la primera vez que cosechan algo de tan grandes dimensiones: “El huertero que la sacó estaba anonadado y saber el peso con la balanza seguíamos sorprendidos”.

Asimismo, detalló que en la huerta comunitaria no utilizan ningún fertilizante, solo guano de gallina para preparar la tierra. “Si bien todas las verduras salen grandes nunca de semejante tamaño”, reveló Conta al relatar que utilizar semillas que proporciona el INTA y otras que compra el municipio. Entusiasmados por semejante remolacha, la secretaria contó que están plantando verduras de estación: “En este momento nos enfocamos en las verduras de hoja, lechuga, espinaca y acelga. El dueño de la parcela la llevó a su casa para compartirla con sus seis hijos y al partirla vio que el centro de la remolacha tenía un tono blanco, pero a medida que se acercaba a la corteza era bien roja. Y el sabor era bien dulce”.