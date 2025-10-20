La innovación vuelve a marcar el rumbo en el campo argentino. Case IH, marca de CNH, presentó oficialmente en el país la nueva línea de cosechadoras Axial-Flow Serie 260 Automation, un desarrollo de producción nacional que eleva los estándares de eficiencia, productividad y simplicidad operativa en el segmento.

Fabricadas en la planta de Ferreyra, Córdoba, las nuevas Axial-Flow 7260, 8260 y 9260 incorporan tecnología de última generación, con hasta un 30% más de productividad y 8% menos de consumo de combustible, consolidando el liderazgo de Case IH en soluciones inteligentes para la cosecha.

“Con la Serie 260 Automation, llevamos la cosecha inteligente a un nuevo nivel. Es una línea desarrollada pensando en la simplicidad de operación, la calidad del grano y la eficiencia, pero también en la conectividad y en la integración de datos que hoy son claves para el negocio del productor”, explicó Rodrigo Lanciotti, gerente de Marketing de Case IH.

Tecnología dual Pro 1200: control total desde la cabina

Una de las grandes novedades de la Serie 260 Automation es la incorporación de dos pantallas Pro 1200 de última generación. Este sistema dual ofrece una visión completa y de alta definición de todas las funciones de la máquina, permitiendo supervisar en tiempo real la calidad del grano cosechado y personalizar menús según las preferencias del operador.

Gracias a su interfaz intuitiva y al sistema de diagnóstico remoto, los técnicos pueden acceder a la información de la cosechadora a distancia, brindando asistencia inmediata y asegurando máxima disponibilidad operativa durante toda la jornada.

“La pantalla dual Pro 1200 cambia por completo la experiencia de operación. Permite ver más, entender mejor lo que pasa en la máquina y reaccionar rápido. Es un paso adelante en productividad y confort”, destacó Lanciotti.

Automation 2.0: inteligencia aplicada a más cultivos

La nueva versión 2.0 del sistema Automation amplía la capacidad de las cosechadoras, sumando nuevos cultivos como canola y sorgo, además de trigo, maíz, soja, arroz y cebada.

Con 16 sensores y algoritmos inteligentes, el sistema ajusta automáticamente parámetros clave —como velocidad del rotor, ventilador, zarandas y ángulo de la cuchilla— para optimizar el rendimiento en tiempo real.

Los cuatro modos de automatización (Desempeño, Calidad de Granos, Máximo Rendimiento y Rendimiento Fijo) permiten adaptar la estrategia de cosecha a cada tipo de terreno y condición, simplificando el trabajo tanto de operadores expertos como de quienes recién se inician.

Conectividad total y eficiencia colaborativa

Las cosechadoras Axial-Flow Serie 260 Automation salen de fábrica con el sistema FieldOps integrado, sin necesidad de suscripciones adicionales. Esta plataforma permite visualizar remotamente la información de las pantallas Pro 1200 y acceder a datos en tiempo real sobre la máquina, el campo y el cultivo.

Además, el sistema Field Sync posibilita compartir mapas y líneas de guiado entre equipos, optimizando la operación en flotas. A esto se suma Auto Turn, una maniobra automática de cabecera con precisión inferior a 2,5 centímetros, que reduce errores, solapamientos y el cansancio del operador.

Producción nacional y confort de nueva generación

El ADN Axial-Flow se mantiene intacto en esta nueva línea, que combina la tecnología de rotor único —símbolo de Case IH— con un diseño robusto, eficiente y fácil de mantener.

En cuanto al confort, las cabinas fueron completamente rediseñadas con un interior premium, asientos con control de temperatura y función de masaje, miniheladera y un sistema de iluminación 100% LED para máxima visibilidad.