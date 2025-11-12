El cortometraje “La niebla”, protagonizado por la actriz villaguayense Victoria Vinzón y dirigido por la colonense Ana Laura Seijas, ha sido seleccionado para el 40º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La producción, rodada en el litoral entrerriano, tuvo su primera proyección el pasado viernes y volverá a presentarse mañana 13 de noviembre de 2025, consolidando un hito para el cine local al ser el primer proyecto de la provincia en recibir financiamiento del INCAA.

El prestigioso Festival de Mar del Plata, el único de clase “A” en América Latina, es el escenario donde "La niebla" integra la sección “Historias breves”. Este logro representa un impulso significativo para la carrera de sus creadores y el reconocimiento del talento de la región. La proyección de mañana será a las 20.10 en la sala Aldrey 1, tras el preestreno del viernes en Aldrey 5.



El cortometraje fue ganador del concurso “Historias breves” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), lo que le permitió acceder a parte de su financiación. El resto se completó con aportes voluntarios. Esta distinción es la primera que obtiene un cortometraje entrerriano, un antecedente que históricamente ha impulsado a numerosos directores nacionales.



El rodaje de “La niebla” se llevó a cabo en noviembre de 2023, en locaciones de Concepción del Uruguay y Colón, ciudades de Entre Ríos. La dirección estuvo a cargo de Ana Laura Seijas, fundadora de la Productora-Escuela Fábrica de Films. Victoria Vinzón, actriz principal, reside en Colón desde hace varios años, llevando el nombre de su Villaguay natal al ámbito cinematográfico nacional.

Previo a su llegada a Mar del Plata, el proyecto ya había sido galardonado en 2022 con el premio “Desarrollo de proyecto” en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Su recorrido continuará con una nueva exhibición en la edición 2025 del Ficer, que se realizará en Paraná del 25 al 30 de noviembre.



La selección por el INCAA también garantiza la exhibición de “La niebla” en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) y en el cine Gaumont, una sala icónica del cine nacional en la Capital Federal.



El elenco de la película reúne a destacados intérpretes entrerrianos como Beatriz Córdoba, Agustina Pietroboni y Sol Moritz. Además, cuenta con la participación de Gastón Ricaud, actor con una trayectoria reconocida en la televisión argentina, con roles en programas como “Chiquititas” y “Floricienta”.



La trama de “La niebla” se centra en Selva, el personaje interpretado por Vinzón, una mujer que regresa a su pueblo natal tras una separación para resolver asuntos de sucesión familiar. La sinopsis describe su encuentro con su madre, donde “los reproches y las confesiones son moneda corriente”, tras atravesar una metafórica niebla.



La participación de “La niebla” en el festival internacional no solo destaca el talento individual de sus protagonistas, sino que también consolida un camino para la producción regional y el reconocimiento federal del cine hecho desde el interior del país, abriendo nuevas oportunidades para la industria audiovisual entrerriana.