Crespo.- Desde ENERSA se informó que, a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, se interrumpirá el servicio eléctrico el día martes 23 y miércoles 24 de mayo, entre las 13:00 y las 16:00 horas, en la zona comprendida por las calles Berutti – E. Carbó – Sarmiento – Los Reseros – Barrio Las Rosas II y zonas de influencia.

Se informó desde la empresa que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en el área mencionada.