Nogoyá.- Un grupo de vecinos auto convocados se organizó este viernes por la mañana realizando un corte parcial de la Ruta Nacional 12 en el ingreso este de la ciudad, exigiendo a las autoridades provinciales la aceptación de un tomógrafo por parte del Gobierno Nacional.

Ricardo Chávez, uno de los vecinos que encabeza la protesta, explicó el recorrido realizado en organismos de distinta índole para que llegue el aparato a la ciudad y la negación que encontró en las autoridades sanitarias.

Al comenzar su relato, Chávez, que ya ha realizado el reclamo en otras ocasiones, contó a la prensa que en base al testimonio de una médica que trabajó en el hospital San Blas, se empezaron a movilizar para revertir la situación del nosocomio local. “La médica nos informó que era un desastre de la manera que se trabajaba en el hospital, porque legalmente un médico no puede atender más de 20 pacientes por turno, pero en Nogoyá atienden más de 100. Los mismos médicos que trabajaron en Nogoyá, nos pidieron que si podíamos hacer algo, a pesar de que ellos se fueron de aquí por no poder asumir esa manera de trabajar”, indicó el vecino, y tras ello asegura que se reunió con el director, Javier Ascúa, a quien le solicitó un número de cuenta bancaria del hospital, para realizar festivales y jornadas que recaude fondos para la compra de un tomógrafo; pero Ascúa se negó.

“Ante la negativa a los festivales y la falta de respuestas, fuimos al Ministerio de Salud de la Nación, nos pidieron avales y la ministra de salud Carla Vizotti, nos mandó llamar a Capital Federal, y allí fuimos. Nos dijeron que no tenían ningún tipo de problema en donar un tomógrafo al Hospital San Blas, pero la que se oponía era la ministra de salud de la provincia, argumentando que era más necesario el tomógrafo en la parte norte de la provincia. “Pero averiguamos que como la idea no surgió desde el sector político de Nogoyá, no le dieron bolilla. Ellos pretenden hacer política de la salud”, cuestionó Ricardo Chávez, agregando como dato estadístico que el hospital hace 150 tomografías por año en un radio de 70.000 habitantes que tiene el departamento, cuando en Paraná, que tiene 500.000 habitantes, se hacen 150.000 tomografías al año. Explicó que aquí las tomografías se derivan a un privado.

“Esto es simple, aquí no le dan bolilla a la tomografía, hay indiferencia hacia la gente, porque estadísticamente tendría que haber 30.000 tomografías por año en Nogoyá, eso te da una idea de cómo te tratan”.

En cuanto a las gestiones realizadas en el ámbito de la provincia, Chávez reconoció que fue atendido por Carina Reh, actual secretaria de salud del ministerio de salud, quien le comentó que la ministra no quiere el tomógrafo para nuestro hospital. “Siempre se manejaron con contestaciones verbales, a pesar de que cuentan con expedientes que iniciamos como vecinos auto convocados y que no nos dieron respuesta. Analizamos además los presupuestos del hospital, donde supimos de manera oficial los gastos anuales, por lo que enviamos una carta documento donde nos digan de manera pormenorizada en que gastan ese presupuesto, para que analicen otros contadores pero se negaron. Ante esto, lo denunciamos en la Justicia Federal, para lo que requeríamos la firma de un letrado. Visitamos a todos los profesionales de Nogoyá, pero todos se negaron, incluso uno de ellos que es candidato a intendente.

Tuvimos que recurrir a un abogado de Rosario para que verifique las cuentas de salud de Nogoyá, porque ningún profesional de la ciudad aceptó”.

Por todo lo expuesto, es que este grupo de vecinos auto convocados realizó el corte de ruta este viernes por la mañana, de manera paulatina, “le pedimos al gobernador, ya no le pedimos a la Ministra de Salud, queremos demostrar técnicamente que Nogoyá necesita un tomógrafo. Hablamos con todos, con el intendente, con la senadora, con el diputado. Le pedimos que se reúnan todos y que trabajen para Nogoyá que demuestren empatía al pueblo. No quiero pensar que hoy recorren la ciudad solo por la elección” concluyó.