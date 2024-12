Nogoyá.- Cerró la inscripción para las expresiones interesadas en participar en los Carnavales 2025, en donde la Coordinadora de Cultura confirmó a Paralelo 32 la cantidad de comparsas, carrozas y jóvenes de la Promo 25 que serán parte del desfile en el circuito de Boulevard Sarmiento.

“Este año comenzamos temprano con la organización, dimos un formato nuevo con el reglamento modificado que busca jerarquizar nuestro carnaval para proyectar la fiesta al exterior de la provincia. Cerramos la inscripción contando con seis comparsas, carrozas mecanizadas, artísticas y tres grupos de la Promo 25” confirmó al medio, Karina Clementin, quien encabeza el área de cultura.

Se realizó la consulta para confirmar o desmentir el rumor de la llegada de expresiones desde la vecina ciudad de Victoria, a lo que la funcionaria respondió: “Victoria este año está pasando una situación particular por la emergencia hídrica. Hemos dialogado con colegas del municipio vecino, sabiendo que para ellos no será lo mismo el carnaval, por dicho contexto. En base a esto, reconocemos que en Nogoyá tenemos muchas comparsas pero nos falta reforzar lo que es baterías y batucadas, por eso viene Victoria a fusionar esa falencia mediante contrataciones directas que hacen las comparsas. No llegan expresiones en su totalidad, sino que se buscan complementos en caso de faltantes en nuestras comparsas” aclaró la funcionaria.

Aprovechamos la ocasión para hablar del balance del primer año de gestión al frente de la cartera cultural, el que ha sido un periodo cargado de actividades culturales para Clementín. “Creo que hubo variedad y calidad, sin perder el eje de la gestión que era priorizar la educación. Para este 2025 proyectamos una agenda que involucra al privado y al gobierno donde destacaremos cada mes, nuestras principales actividades culturales, siguiendo un lineamiento que viene de provincia, para trabajar mancomunadamente con entidades privadas. Venimos desarrollando un trabajo de contención a la niñez, asi seguiremos en el próximo año y lo fomentaremos con programas de presencia barrial, con música, teatro y expresiones artísticas” anticipó la responsable de cultura municipal.

En lo que respecta a turismo, Nogoyá está conformando la micro región con los departamentos Diamante y Victoria, la que se identificará como “Lomadas y Humedales”, “esto nos permitirá un trabajo en equipo no solo de turismo, también cultura y educación. Teníamos que poner en la mesa lo que había para mostrar. Sabemos que tenemos mucho, con dos pilares fuertes como nuestra fe a la Virgen que no solo se ve en el mes de julio y obviamente lo cultural es importante, somos capital provincial del canto coral, tenemos un patrimonio teatral muy fuerte y con presencia, con artistas de renombre que acá dejamos pasar pero cuando salen de acá tomamos la dimensión de lo talentosos que son” expresó Clementin, anticipando que en próximos días se realizará una nueva reunión de la microrregión para confirmar los primeros atractivos en el corredor de los departamentos mencionados.