En el marco del Ciclo de Encuentros Corales, agrupaciones de Paraná y Victoria compartieron una presentación musical este sábado por la noche en el auditorio “Profesor Walter Heinze”, de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”.

Participaron el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario de Paraná, junto al Coro Municipal Voces de las Colinas y el Ensamble Municipal de Música de Victoria. La propuesta incluyó un repertorio variado, con obras de diferentes géneros y estilos musicales.

Un puente cultural entre ciudades

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la realización del encuentro y el intercambio entre ambas localidades. “Es un orgullo enorme poder hacer un puente cultural entre Victoria y Paraná. Este tipo de encuentros son importantes para que la cultura pueda seguir expandiéndose”, expresó.

También valoró la participación del público y señaló que estas actividades buscan ampliar el acceso a las propuestas artísticas. En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la gestión municipal es acercar la cultura a más habitantes de Paraná y a distintos puntos de la provincia.

Por su parte, la directora de Cultura de la Municipalidad de Victoria, Fabiana Manassali, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre ciudades e instituciones. “Creemos que la única forma de poder llegar a todos lados es hermanándonos entre nosotros, las ciudades, las entidades públicas, para seguir apoyando la cultura”, afirmó.

Trabajo conjunto con la universidad

Gustavo Satler, responsable de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), destacó la articulación entre el municipio y la casa de estudios para impulsar actividades culturales.

“Hace un tiempo venimos trabajando en conjunto en actividades culturales, aportando cada uno desde su lugar”, señaló.

Además, valoró el crecimiento del auditorio como espacio para las expresiones artísticas de la ciudad y celebró la presencia de las agrupaciones de Victoria y Paraná.