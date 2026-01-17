En plena temporada de verano, una de las provincias más visitadas del país anunció una reducción en los montos de las multas de tránsito. Se trata de Córdoba, donde la Policía Caminera confirmó una baja en el valor de las sanciones, una medida que impacta directamente en el bolsillo de vecinos y turistas que circulan por rutas, autovías y caminos serranos.

La actualización se produjo el pasado lunes 12 de enero, cuando la provincia modificó el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), parámetro que se utiliza para calcular el importe de cada infracción. La decisión se vinculó a la baja en el precio del litro de nafta súper de YPF, lo que derivó en una reducción del 3,8% en el valor de la UF, que pasó de $1.696 a $1.631 en comparación con diciembre de 2025.

Este ajuste alcanza a todo el esquema de infracciones, desde las más leves hasta las consideradas máximas, entre las que se encuentran el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva.

Nuevos valores de las multas

Con la actualización, los montos de las sanciones en Córdoba comienzan en torno a los $30.000 y pueden superar ampliamente los $3.000.000, además de implicar quita de puntos en la licencia.

Infracciones leves

Comprenden entre 20 y 100 UF, con multas que van de $32.620 a $163.100. La quita de puntos puede llegar hasta 2. Un ejemplo es fumar mientras se conduce.

Infracciones graves

Oscilan entre 100 y 200 UF, con sanciones de $163.100 a $326.400 y pérdida de entre 2 y 5 puntos, como en el caso de circular con luces apagadas.

Infracciones muy graves

Van de 200 a 400 UF, con multas de entre $326.400 y $652.800. Incluyen faltas como cruzar semáforos en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. En estos casos se pueden perder hasta 20 puntos.

Infracciones máximas

Corresponden a alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura pública. Las sanciones van de 1.200 a 2.000 UF, lo que representa montos que oscilan entre $1.957.200 y $3.262.000. Estas faltas incluyen, además, inhabilitación para conducir y, según el caso, posibles denuncias penales.

Impacto en la temporada

Con esta medida, Córdoba recibe a los turistas de la segunda quincena del verano 2026 con una noticia favorable en términos económicos, aunque sin modificar el rigor de los controles viales. Desde el gobierno provincial remarcan que el objetivo es acompañar el contexto económico sin resignar seguridad, manteniendo la vigencia de las normas de tránsito como herramienta central para prevenir siniestros.