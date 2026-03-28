Un reciente informe del Consejo Empresario de Entre Ríos, elaborado a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, analizó la evolución y distribución de la coparticipación provincial hacia municipios y comunas, a partir de datos oficiales de la Contaduría General de Entre Ríos. El estudio revela un escenario dispar: mientras los municipios experimentaron una leve caída en términos reales durante 2025, las comunas registraron un crecimiento significativo en los últimos años.

Un pilar del financiamiento local

El sistema de coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales. Se trata de transferencias automáticas establecidas por la Constitución de Entre Ríos, que garantiza pisos mínimos: al menos el 16% de los recursos nacionales y el 18% de los provinciales para municipios, y un 1% en ambos casos para comunas.

En términos generales, el esquema presenta una fuerte dependencia de fondos nacionales: aproximadamente dos tercios de los recursos coparticipables provienen de la Nación, mientras que el tercio restante tiene origen provincial.

Municipios: leve retroceso en 2025

Durante 2025, los municipios entrerrianos recibieron alrededor de $572 mil millones (a valores constantes de diciembre de ese año), lo que implicó una caída real del 1,1% respecto de 2024. Este dato marca una desaceleración en el crecimiento que se venía observando en años anteriores.

En la distribución territorial, Paraná se posiciona como el distrito con mayor volumen de recursos, seguida por Concordia y Gualeguaychú.

A pesar de la caída en el último año, el balance del período 2020–2025 muestra que todos los municipios registraron incrementos reales en sus ingresos por coparticipación, aunque con diferencias en su intensidad. Concordia y Gualeguaychú lideraron las subas relativas, con aumentos del 5%, mientras que Villaguay evidenció un crecimiento más moderado del 3%. Por su parte, Concepción del Uruguay y Paraná mostraron variaciones más acotadas, del 1% y 2% respectivamente.

Comunas: expansión acelerada

En contraste con la dinámica municipal, las comunas mostraron un desempeño notablemente más dinámico. En 2025 recibieron cerca de $35 mil millones, consolidando un crecimiento real del 106% en el período 2020–2025.

Este fuerte incremento se explica principalmente por su incorporación al régimen de coparticipación a partir de 2020, lo que generó una expansión inicial significativa en los recursos asignados.

Entre las comunas con mayores niveles promedio de ingresos se destacan Las Cuevas, General Roca, Colonia Ensayo, San Marcial y Aldea Protestante.

El informe señala que todas las comunas evidenciaron aumentos en los montos coparticipados a lo largo del período analizado. Las tasas de crecimiento fueron especialmente elevadas en los primeros años, con subas de entre el 20% y el 30% en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 se registró una caída cercana al 20% en términos reales, seguida por una recuperación sostenida hasta 2025, aunque con un ritmo de expansión más moderado.

Un sistema en transformación

El análisis concluye que la coparticipación en Entre Ríos atraviesa una etapa de transición, marcada por la consolidación del financiamiento de las comunas y una evolución más estable —aunque con señales de estancamiento reciente— en los municipios.

En este contexto, el comportamiento de los recursos coparticipables seguirá siendo un factor clave para la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales, en un escenario económico que continúa presentando desafíos tanto a nivel provincial como nacional.