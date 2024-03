La pasión por el fútbol se desborda en la ciudad de Crespo con el esperado regreso de la Copa Ciudad de Crespo. Tres jornadas cargadas de emoción y competencia están por comenzar, con equipos ansiosos por demostrar su habilidad y determinación en el campo de juego.

En esta edición, la programación promete satisfacer a los aficionados más exigentes. Desde emocionantes partidos amistosos de Infantiles hasta encuentros de alto voltaje en las categorías masculinas Sub 17, Sub 20 y Primera, el torneo promete ser un festín para los amantes del fútbol.

Organizado en colaboración entre el municipio y los clubes locales Sarmiento, Unión y Cultural, la Copa Ciudad de Crespo no solo ofrece un espectáculo deportivo, sino que también fortalece los lazos comunitarios y el espíritu deportivo en la región.

El fixture del torneo presenta una serie de enfrentamientos que sin duda mantendrán a los aficionados al borde de sus asientos. Desde el choque inicial entre Sarmiento y Cultural hasta los enfrentamientos decisivos en la tercera fecha entre Cultural y Unión, cada partido promete ser un desafío único y apasionante.

Sin embargo, la competencia no se limita al campo de juego. El reglamento del torneo establece una serie de consideraciones importantes que garantizan un ambiente justo y seguro para todos los participantes. Desde la presentación obligatoria de DNI por parte de los jugadores hasta las estrictas regulaciones sobre modificaciones y comportamiento en el campo, la Copa Ciudad de Crespo prioriza la integridad y el fair play en cada encuentro.

El destino del trofeo está en juego, y los equipos lucharán con determinación por el título de campeón. Con un sistema de puntuación que abarca las tres categorías en competencia (Primera, Sub 20 y Sub 17), la emoción y la intensidad aumentarán con cada partido. Además, en caso de empate en la tabla de posiciones, se han establecido criterios claros para determinar al ganador, desde los resultados de los enfrentamientos directos hasta la diferencia de goles y el número de tarjetas.

La Copa Ciudad de Crespo busca promover la inclusión y la participación de todos los sectores de la comunidad. En este sentido, el municipio está trabajando en la organización de un torneo de fútbol femenino, que se llevará a cabo en marzo como parte de las actividades en honor al Mes de la Mujer.

• FIXTURE

Primera fecha (Domingo 3/3 – Estadio ‘Don César Bione’)

Sarmiento vs cultural

17:00 – Infantiles

17:45 – Sub 20

19:00 – Sub 17

20:15 – Primera

Segunda fecha (Miércoles 6/3 – Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’)

Unión vs. Sarmiento

18:30 – Infantiles

19:15 – Sub 20

20:30 – Sub 17

21:30 – Primera

Tercera fecha (Miércoles 13/3 – Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’)

Cultural vs. Unión

18:30 – Infantiles

19:15 – Sub 20

20:30 – Sub 17

21:30 – Primera

• CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-El certamen estará reservado para las categorías Primera, Sub 20 (con la posibilidad de que jueguen 6 mayores de edad) y Sub 17. Los compromisos serán controlados por árbitros oficiales.

-Los jugadores deberán presentarse a jugar con su DNI.

-Antes de cada partido se confeccionarán planillas oficiales, las cuales deberán ser firmadas por cada jugador.

-El futbolista expulsado no podrá formar parte de su equipo en el próximo partido que su institución dispute en la Copa ‘Ciudad de Crespo’.

-Los jugadores deberán estar asegurados al momento de participar en el torneo.

-Cada equipo podrá efectuar 7 (siete) modificaciones por partido, durante tres ventanas distintas (el entretiempo no cuenta como una).

• CAMPEÓN

La Copa ‘Ciudad de Crespo’ será para la institución deportiva que sume más puntos, al cabo de las tres fechas disputadas, considerando la sumatoria de las tres categorías (Primera, Sub 20 y Sub 17). Después de cada encuentro, la puntuación a distribuir entre los clubes será la utilizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA): 3 (tres) unidades al equipo ganador; 1 (uno) para cada uno en caso de empate y 0 (cero) al elenco perdedor.

En caso de producirse paridad en la primera posición, se desempatará mediante el siguiente procedimiento:

a-) Resultados de los partidos entre sí en Primera, Sub 20 y Sub 17.

b-) Mejor diferencia de gol en la sumatoria total de la tabla general de Primera, Sub 20 y Sub 17.

c-) Mayor cantidad de goles a favor en la sumatoria total de la tabla general de Primera, Sub 20 y Sub 17.

d) Menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas.

e-) Sorteo entre los clubes empatados.