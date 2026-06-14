Nogoyá.– La Municipalidad de Nogoyá llevó adelante hace poco más de un mes, la primera instancia participativa en el marco del desarrollo del Plan Base de la ciudad, convocando a representantes de instituciones, profesionales, funcionarios, vecinos y actores de diversos sectores comunitarios. El propósito del encuentro fue trabajar de manera conjunta sobre los principales desafíos y oportunidades para el crecimiento y la planificación urbana. Durante la semana, el municipio confirmó que se confeccionó una guía con los principales aportes y conclusiones del taller.

A través de cuatro mesas temáticas específicas, se abordaron ejes estratégicos vinculados al hábitat, los servicios comunitarios, la movilidad urbana y el desarrollo económico, generando un insumo clave para proyectar una ciudad ordenada, sustentable e integrada para las próximas décadas.

La primera mesa, abocada al hábitat y la planificación urbana, contó con la participación de profesionales de la arquitectura, agrimensura, obras públicas y corredores inmobiliarios. Los debates giraron en torno al uso del suelo, la expansión territorial y la urgente necesidad de actualización normativa mediante la creación de un nuevo Código Urbano y un Código de Edificación. Se destacó la importancia de reglamentar indicadores urbanísticos específicos como el Factor de Ocupación Total (FOT) y el Factor de Ocupación del Suelo (FOS/FOD), regulando los nuevos loteos y promoviendo el desarrollo de loteos sociales. Asimismo, se remarcó la necesidad de delimitar las zonas de riesgo de inundación en los sectores vinculados al arroyo Chañar y al arroyo Nogoyá, densificar áreas de la planta urbana y proyectar la disponibilidad de suelo para los próximos 50 años, evaluando el impacto directo que tendrá la traza de la nueva circunvalación. Las metas incluyeron la extensión de infraestructura básica en áreas del ejido rezagadas, la planificación de zonas diferenciadas para viviendas, industrias y chacras, el control para evitar el hacinamiento y el incentivo a políticas de reciclaje.

En la segunda mesa se debatieron los bienes y servicios comunitarios con referentes de educación, salud, cultura, ambiente y desarrollo social. El eje estuvo puesto en la descentralización de servicios públicos para lograr un acceso equitativo en los nuevos barrios. En el plano educativo, surgieron propuestas para fortalecer carreras tecnológicas y talleres de oficio que mejoren la inserción laboral. En salud, se planteó la necesidad de elevar el nivel de complejidad del hospital local, mientras que en cultura se acordó consolidar el patrimonio histórico como pilar de la identidad. Respecto a la seguridad, se analizó la situación de personas en situación de calle, el incremento poblacional proveniente de otras provincias en sectores periféricos y la delimitación de competencias de las fuerzas de seguridad, proyectando controles específicos sobre la nueva circunvalación y rutas de acceso. Para el esparcimiento, se propuso revalorizar los bulevares y consolidar sectores recreativos como el bulevar España, el predio del ACA y el Paseo Alfonsín.

La tercera mesa abordó la movilidad urbana, logrando un consenso unánime sobre la importancia de avanzar con la obra de la circunvalación para desviar definitivamente el tránsito pesado fuera del casco céntrico. Entre los puntos clave desarrollados se incluyeron el ordenamiento de los accesos a la ciudad, la integración de la Ruta Nacional 12 a la trama urbana mediante cruces seguros y colectoras, la mejora de la accesibilidad en los entornos escolares y la regulación de corralones y empresas logísticas para disminuir los congestionamientos. También se propuso la creación de playones específicos para camiones, la planificación integral del barrio Chañar mediante avenidas y espacios verdes, la inversión en seguridad vial y el impulso de un paseo gastronómico planificado sobre los bulevares públicos.

Finalmente, la mesa de desarrollo económico sumó a concejales, productores, comerciantes y representantes del INTA. La principal iniciativa fue la reubicación progresiva de infraestructuras productivas, galpones y pequeñas industrias hacia el Parque Industrial, apuntando especialmente a las actividades actualmente radicadas en zonas residenciales como el sector Alberdi. También se propuso el aprovechamiento de efluentes orgánicos para la generación de biogás, el fortalecimiento de servicios anexos al sector primario como hotelería, gastronomía y mecánica, y la articulación con universidades para generar mano de obra calificada. Para garantizar la continuidad de estos proyectos, se planteó la creación de una comisión permanente de revisión y seguimiento productivo integrada por el municipio, las escuelas y el sector privado. Desde el Ejecutivo local agradecieron el compromiso de los participantes y confirmaron que en las próximas semanas se realizará un segundo taller para consolidar las líneas de acción antes de la presentación oficial del documento estratégico definitivo.