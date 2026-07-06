En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, la ciudad de Viale fue escenario de un encuentro destinado a reflexionar sobre el presente y el futuro del cooperativismo entrerriano. El seminario, organizado por el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA) y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Ltda. (CAFER), convocó a más de medio centenar de dirigentes, consejeros y referentes de cooperativas agropecuarias, de servicios y de distintos sectores productivos de la provincia.

La jornada contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Viale, la filial local de Federación Agraria y COVIAGRO Cooperativa Ltda., y se planteó como un espacio de capacitación e intercambio para abordar los desafíos que hoy enfrentan las organizaciones cooperativas en un contexto de profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales.

El cooperativismo como motor del desarrollo

Durante la apertura participaron el intendente de Viale, Carlos Weiss; el representante de COVIAGRO, Gustavo Nani; el director del Distrito III de FAA, Matías Martiarena; y el director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Eduardo Fontenla.

En representación de CAFER, su presidente Roberto Frigo destacó el papel que cumplen las cooperativas en el entramado productivo y social de Entre Ríos.

"El cooperativismo es una forma de vida. En nuestros pueblos las cooperativas son esenciales y, por lo tanto, también lo son para el crecimiento de la provincia", expresó.

Frigo remarcó que estas entidades no solo generan producción, empleo y servicios, sino que además cumplen una función social clave, especialmente en el interior provincial, donde muchas cooperativas eléctricas sostienen prestaciones indispensables para localidades y zonas rurales.

Innovación, tecnología y formación dirigencial

El programa incluyó exposiciones sobre algunos de los temas que hoy aparecen como prioritarios para el movimiento cooperativo.

El licenciado Horacio Piceda abordó el impacto de la innovación tecnológica y de la inteligencia artificial aplicada a la producción agropecuaria, mientras que la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, Noelia Zapata, presentó las distintas herramientas de financiamiento y programas de apoyo disponibles para el sector.

Por su parte, la doctora Laura Poletti desarrolló una exposición centrada en el recambio generacional dentro de las cooperativas, uno de los desafíos más importantes que enfrentan actualmente muchas organizaciones.

El cierre estuvo a cargo del exministro santafesino Luis Contigiani, quien reflexionó sobre la gestión basada en valores y la importancia de la formación de nuevos dirigentes para garantizar la continuidad del modelo cooperativo.

Pensar las cooperativas del futuro

Al realizar un balance del encuentro, el director del Distrito III de Federación Agraria, Matías Martiarena, señaló que el propósito fue brindar herramientas concretas para fortalecer la gestión de las cooperativas.

"Acercamos herramientas para que quienes integran las cooperativas puedan anticiparse a los cambios y tomar mejores decisiones. Hablamos de inteligencia artificial, innovación y de transformaciones que ya están ocurriendo y que las cooperativas no pueden dejar de analizar si quieren seguir fortaleciéndose", afirmó.

El dirigente también puso el foco en la necesidad de planificar el recambio generacional, no solo dentro de las cooperativas sino también en las empresas familiares y organizaciones productivas.

"Son procesos que requieren diálogo, participación y generosidad para construir instituciones más sólidas y preparadas para el futuro", sostuvo.

Un debate que busca continuidad

Para los organizadores, el seminario no debe quedar como un hecho aislado, sino convertirse en el punto de partida de un proceso permanente de capacitación y reflexión.

Martiarena manifestó que el verdadero objetivo será que cada dirigente pueda trasladar estos debates a su cooperativa y transformarlos en acciones concretas.

"Queremos que este encuentro sea mucho más que una fotografía. Aspiramos a que cada consejero lleve estas herramientas a su institución y que sirvan para fortalecer un movimiento que ha sido fundamental para el desarrollo productivo y social de Entre Ríos", concluyó.

Con iniciativas como esta, el cooperativismo entrerriano continúa apostando a la capacitación, la innovación y el trabajo conjunto como pilares para afrontar los desafíos de una actividad que sigue siendo protagonista en el crecimiento de numerosas comunidades de la provincia.