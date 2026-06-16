Crespo.- La Municipalidad realizará la ‘Concesión de uso oneroso de espacios públicos ubicados en los carteles nomencladores de calles de la ciudad de Crespo’ a través de la Convocatoria Pública Nº 2/2026 – 2º Llamado. La apertura de sobres se hará el próximo miércoles 17 de junio, a las 10, en la sección de Suministros.

Precios y obligaciones

Los oferentes deberán formular su propuesta económica por el trazado total de la calle objeto de la oferta, con un precio base que va de 20 mil pesos a 80 mil pesos por tramo.

La concesión comprenderá el derecho de explotación publicitaria del espacio destinado a publicidad en dichos carteles, con cargo al adjudicatario de proveer, fabricar, colocar, conservar, mantener y reemplazar los carteles nomencladores conforme las especificaciones técnicas establecidas en el pliego y demás instrucciones que imparta la Municipalidad de Crespo. La duración de la concesión será de cinco años.

Segundo llamado Calle Tramo Precio base 9 de Julio Misiones y Entre Ríos 80.000 Buenos Aires De las Azucenas y Entre Ríos 80.000 25 de Mayo Moreno y Entre Ríos 56.000 Carbó Belgrano y Blas Parera 56.000 Rivadavia Mitre y Entre Ríos 45.000 Urquiza Av. Belgrano y Entre Ríos 40.000 Rocamora Pje. Echagüe y Entre Ríos 40.000 Avda. H. Seri Belgrano e Independencia 28.000 3 de Febrero Independencia y Belgrano 20.000

Primer llamado

El 26 de mayo pasado, la Municipalidad adjudicó a Feller S.R.L. la concesión onerosa de espacios publicitarios en carteles nomencladores de calles por un total de 4.600.000 pesos. Se incluyeron tramos de San Martín, O. Sagemuller y Ramírez. En ese primer llamado fue la única empresa oferente.

Los tramos que fueron adjudicados son: San Martín entre Independencia y Entre Ríos (2 millones de pesos), Sagemuller entre Mitre y Entre Ríos (1,6 millones) y Ramírez entre Mitre y Entre Ríos (un millón). Como en el nuevo llamado, Feller S.R.L. debe proveer, fabricar, colocar, conservar, mantener y reemplazar, cuando sea necesario, los carteles nomencladores, según especificaciones técnicas municipales.