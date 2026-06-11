Con el fin de poner en valor la producción literaria de autoras y autores entrerrianos cuyos trabajos involucran un pensamiento propio y representan valores vinculados a la provincia, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos convoca al Premio Fray Mocho, este año en el género novela.

El premio es la máxima distinción literaria de la región otorgada por el gobierno de Entre Ríos, accediendo la obra ganadora a una edición de 1.000 ejemplares por parte de la Editorial Entre Ríos, de los cuales 200 se entregan sin cargo al autor. Pueden participar autoras y autores entrerrianos nativos u oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados con una residencia mínima de cinco años en la provincia.

El Fray Mocho tiene continuidad mediante convocatorias anuales, con rotación de distintos géneros literarios y de acuerdo con el siguiente ordenamiento: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo. Este criterio fue establecido según Ley Nº 7.823 y su Decreto Reglamentario Nº 2.967/87 GOB.

Convocatoria

Este año se concursará en el género novela. Para concursar las y los interesados deberán presentar una novela original e inédita, con una extensión mínima de 120 páginas y un máximo de 250 páginas. Los trabajos deberán ser presentados firmados con seudónimo, y deben ser de un solo autor/a.

Los trabajos deberán ser remitidos por vía postal certificada con la siguiente leyenda: Premio literario Fray Mocho Novela 2020 – Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Gardel 42, 3100, Paraná; sin colocar remitente o número de documento u otra señal que identifique al autor/a de la obra enviada.

La fecha límite de entrega de sobres y cierre de la convocatoria es el 29 de mayo, 2020. El Jurado dará su veredicto el 30 de octubre del 2020.

Por informes y consultas, hacerlo mediante correo electrónico a [email protected] con el asunto “Premio Fray Mocho Novela 2020. La descarga de bases se debe realizar en la página cultura.entrerios.gov.ar