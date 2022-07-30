La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) -a través del Departamento de Interculturalidad y Pueblos Originarios- impulsa una actividad en reconocimiento a Rosa Albariño, entrerriana que dedicara su vida a la reivindicación del Pueblo Nación Charrúa. Hasta el 15 de agosto pueden presentarse resúmenes de las propuestas.

El Encuentro se realizará entre el 21 y el 23 de octubre en Paraná. Habrá disertaciones, feria, círculo de saberes, juegos interculturales y ceremonias indígenas. La actividad tendrá lugar en el Complejo Escuela Hogar “Eva Perón” y el propósito central es reconocer a todas las mujeres de pueblos originarios en la figura de quien fuera una destacada artista plástica, poeta, escritora y estudiosa, oriunda de Villaguay, que dedicara su vida a la lucha por la visibilización y la reivindicación del Pueblo Nación Charrúa.

Para este encuentro, se seleccionarán para participar acciones y propuestas culturales afines a la temática, encaradas por áreas de cultura municipales, integrantes del Consejo Provincial de Cultura e integrantes de la comunidad universitaria, muchas de las cuales ya vienen trabajando en el marco de una convocatoria que se iniciara el 17 de marzo, en ocasión de conmemorarse el Día de la Mujer Originaria de Entre Ríos, precisamente en homenaje a Albariño.

Las y los interesados en ser partícipes del Encuentro podrán presentar un resumen de la idea que quieren trabajar hasta el 15 de agosto completando el siguiente FORMULARIO. Una vez reunidas las iniciativas, la organización realizará un seguimiento y acompañamiento.

Los proyectos completos deberán ser inscriptos formalmente antes del 15 de septiembre especificando producciones y conclusiones, para ser evaluados definitivamente de cara al Encuentro.

Asimismo, se presentarán durante el encuentro diversas actividades, algunas destinadas de manera exclusiva a delegaciones de mujeres originarias, otras donde podrán sumarse delegaciones municipales y otras abiertas a todo público. Habrá ceremonias indígenas, círculos de saberes, paneles de disertación, juegos interculturales, exposición de producciones culturales y feria de artesanías y plantas medicinales.

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