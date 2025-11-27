Paraná (Entre Ríos).- ‘Jesús López’ es la película que el director de cine Maximiliano Schonfeld, rodará en la localidad de Valle María entre febrero y marzo de 2020. La nueva obra cinematográfica de Schonfeld tiene como productora a la también reconocida, Georgina Baisch. El casting está orientado a actores masculinos entre 45 y 55 años de edad, con o sin experiencia actoral. La cita es este viernes 21 en la Casa de la Cultura de 8:00 a 13:00 horas.

Al respecto, Schonfeld, dijo que «Comenzaremos el rodaje en los próximos días, el personaje que estamos buscando es un personaje muy especial para nosotros. Queríamos que sea alguien de acá, porque la provincia será locación y está bueno que haya una simbiosis en ese sentido».

«Estamos muy entusiasmados, trabajando hace ya varios meses en esta apuesta. Conocemos la potencialidad del recurso local y confiamos también en la capacidad técnica disponible», agregó.

En relación a la posibilidad que cualquier interesado se presente al casting, el joven y talentoso director oriundo de Crespo expresó que, «a todos los que lo ven o escuchan en sus casas que alguna vez soñaron o sienten algo más allá del cine, que son actores o les gustaría serlo, que se animen que se arriesguen a participar porque más allá de los resultados, este tipo de vivencias nos conectan con nosotros mismos y nos permiten crecer desde otro lugar».

Por su parte, el director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, Julio Gómez, manifestó que «tener un director de la talla de Maximiliano Schonfeld elija la provincia para trabajar, nos llena de orgullo y nos compromete a seguir apostando al fortalecimiento de la industria audiovisual».

Sinopsis de la obra

Abel es un adolescente sin rumbo en una aldea del interior de Argentina. Jesús López era su primo y murió en un accidente de moto. Abel toma su lugar y el entorno de Jesús López, al principio, se deja seducir por la idea del doble. Pero con el paso de los días empiezan a incomodarse. Sin embargo Abel no está dispuesto abandonar tan fácilmente esa vida prestada.

El dato

El guión de la película fue escrito por Schonfeld y la prestigiosa autora Selva Almada.