La propuesta, que ya se ha consolidado en ediciones anteriores, tiene como eje principal la concientización sobre la tenencia responsable de animales, además de visibilizar el compromiso de proteccionistas y voluntarios que trabajan diariamente en el rescate, cuidado y recuperación de mascotas en situación de abandono o vulnerabilidad.

En diálogo con el medio Paralelo32, la viceintendenta Claudia Erbes brindó detalles sobre esta nueva edición. En primer lugar, confirmó el cambio de escenario del evento: “No lo vamos a hacer en la vía aeróbica como en las dos anteriores, vamos a ir a nuestro Polideportivo Bicentenario, que tiene un espacio mucho más amplio, evitando el amontonamiento tanto en la largada como en la llegada”, explicó.

Erbes destacó el carácter recreativo y familiar de la actividad: “Es un momento para compartir entre amigos, disfrutar de nuestras mascotas y reforzar el mensaje sobre la importancia de la tenencia responsable. Adoptar un perro es un compromiso para toda la vida”, remarcó. En ese sentido, subrayó la necesidad de garantizar el bienestar de los animales, contemplando su cuidado, atención veterinaria y evitando su circulación en la vía pública.

Asimismo, informó que al momento de la inscripción se invitará a los participantes a realizar una contribución voluntaria destinada a las organizaciones proteccionistas locales, resaltando que “sin ellos nuestra ciudad no sería lo que es”.

En cuanto a la competencia, se anticipó que las carreras estarán divididas en tres categorías según el tamaño de los perros: pequeños, medianos (entre 8 y 20 kilos) y grandes (más de 20 kilos). Además, como novedad, este año se incorporará una categoría especial de carácter más competitivo, pensada para quienes entrenan habitualmente con sus mascotas. Esta modalidad tendrá un recorrido más extenso, que podría alcanzar los 1.200 metros.

Finalmente, la viceintendenta reiteró la invitación a vecinos y visitantes: “Los instamos a que se preparen, que tengan ganas de pasar un lindo momento, compartir unos mates y ver a los perritos felices. Los esperamos”.