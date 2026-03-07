Judiciales en Entre Ríos
Convocan a una marcha en Crespo para pedir justicia por Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos
Familiares, amigos y vecinos de Crespo convocaron a una marcha para pedir justicia por la muerte de Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, quienes fallecieron en un siniestro vial ocurrido en diciembre de 2025 en la Ruta 32. La actividad se realizará este sábado por la noche en la ciudad.
La convocatoria fue impulsada por las familias de las víctimas al cumplirse tres meses del hecho que conmocionó a la comunidad. Bajo la consigna “Justicia por Sasha y Nego”, invitan a participar de una concentración pacífica a partir de las 20 frente al edificio municipal, en Plaza Sarmiento.
Puede interesarte
Según informaron los organizadores, la actividad consistirá en una caminata alrededor de la plaza principal. El recorrido se realizará por las veredas, con el objetivo de no interferir con la circulación vehicular.
Además, quienes deseen acompañar el reclamo podrán llevar velas blancas, que serán encendidas como símbolo de recuerdo y de pedido de justicia por los jóvenes fallecidos.
Desde las familias remarcaron que la movilización busca mantener viva la memoria de Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, y reclamar avances en el esclarecimiento del siniestro que terminó con sus vidas, un hecho que generó profunda conmoción en Crespo y la región.