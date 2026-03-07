La convocatoria fue impulsada por las familias de las víctimas al cumplirse tres meses del hecho que conmocionó a la comunidad. Bajo la consigna “Justicia por Sasha y Nego”, invitan a participar de una concentración pacífica a partir de las 20 frente al edificio municipal, en Plaza Sarmiento.

Según informaron los organizadores, la actividad consistirá en una caminata alrededor de la plaza principal. El recorrido se realizará por las veredas, con el objetivo de no interferir con la circulación vehicular.

Además, quienes deseen acompañar el reclamo podrán llevar velas blancas, que serán encendidas como símbolo de recuerdo y de pedido de justicia por los jóvenes fallecidos.

Desde las familias remarcaron que la movilización busca mantener viva la memoria de Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, y reclamar avances en el esclarecimiento del siniestro que terminó con sus vidas, un hecho que generó profunda conmoción en Crespo y la región.