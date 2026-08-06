La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos convocó a una audiencia pública para presentar y debatir el proyecto de extracción de broza y roca calcárea que se proyecta desarrollar en Colonia Ensayo, departamento Diamante. La instancia de participación ciudadana permitirá a vecinos e instituciones conocer los alcances de la iniciativa y expresar observaciones sobre sus posibles impactos ambientales.

La actividad corresponde al expediente E.R.U. N° 2.150.067, denominado "Cantera de Broza - Colonia Ensayo - Departamento Diamante", cuyo titular es la empresa CIAR S.A.S.

La audiencia se realizará el martes 11 de agosto, a partir de las 19:00, en el Salón Comunitario de Colonia Ensayo, ubicado sobre el acceso al Hospital Fidanza.

Participación ciudadana

Desde el organismo provincial se informó que el objetivo del encuentro es exponer las características del emprendimiento de extracción de broza y roca calcárea, además de analizar los aspectos ambientales vinculados con su desarrollo, en el marco del procedimiento de evaluación correspondiente.

Asimismo, los interesados podrán consultar una copia del expediente durante 15 días hábiles, a partir del miércoles 12 de agosto, en el Salón Comunitario de Colonia Ensayo, en el horario de 7:00 a 13:00.

La documentación ambiental también se encuentra disponible en el apartado Participación Ciudadana del sitio web de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, donde figura el expediente 2.150.067 – Cantera de Broza – Roskopf Abelardo Pedro.

Plazo para presentar observaciones

La convocatoria establece que cualquier ciudadano podrá formular observaciones, opiniones o intervenciones respecto del proyecto hasta el miércoles 19 de agosto, inclusive.

Las presentaciones deberán remitirse al correo electrónico:

[email protected]

De esta manera, el proceso busca garantizar la participación de la comunidad antes de que avance la evaluación ambiental del emprendimiento minero previsto para Colonia Ensayo.