Diputados y diputadas nacionales convocaron a una audiencia pública para este viernes 13 de noviembre, con el objetivo de expresar su rechazo a la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Conicet, y reclamar su reincorporación.

El encuentro comenzará a las 16:00 en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicada en avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para participar de manera presencial es necesario completar previamente un formulario de inscripción.

La convocatoria se produce luego de que el Consejo Directivo del INTA dispusiera la exoneración de Aparicio mediante la Resolución 366. La medida fue cuestionada por legisladores, organizaciones científicas y sectores vinculados con la investigación ambiental, que consideran que la sanción está relacionada con los resultados de los estudios que coordinó sobre la presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales y en personas.

Desde la convocatoria señalaron que la decisión constituye un intento de censura y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la libertad de investigación científica. En ese sentido, invitaron a trabajadores del sistema científico, organizaciones ambientales, productores y otros actores sociales a participar de la audiencia.

El proyecto que investigó la presencia de agroquímicos

Virginia Aparicio participó de la coordinación del proyecto internacional Sprint, que estudió la presencia de plaguicidas en el ambiente, los organismos vivos y las personas. En Argentina, el relevamiento comprendió diez partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

La investigación incluyó muestras de suelo, agua superficial, sedimentos, organismos como peces, insectos, lombrices y murciélagos, y material biológico humano, entre ellos sangre, orina y materia fecal. También se utilizaron pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a sustancias presentes en el entorno.

Según los datos presentados por Aparicio, se analizaron más de 200 plaguicidas mediante protocolos de muestreo y análisis compartidos con equipos europeos, con el propósito de comparar los resultados bajo criterios equivalentes.

El relevamiento también incluyó distintos grupos de población: habitantes de zonas rurales, personas vinculadas con sistemas productivos convencionales y agroecológicos, residentes de pequeñas localidades y habitantes de centros urbanos. Además, se recogieron opiniones de representantes de entidades rurales, organizaciones de aplicadores, agrupaciones ambientales y sectores de la salud y la educación.

Qué detectaron los análisis de agua

Entre los resultados expuestos por la investigadora se encuentra un relevamiento de 154 muestras de agua destinada al consumo humano, recogidas entre 2019 y 2022 en la región pampeana.

En esos análisis se detectó recurrentemente la presencia de sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid.

Al comparar los resultados con un umbral de referencia utilizado en la Unión Europea, Aparicio indicó que nueve de cada 100 muestras de agua de red y 18 de cada 100 muestras provenientes de pozos rurales superaban ese valor.

Sin embargo, es importante señalar que superar un parámetro de referencia no demuestra por sí solo que una muestra provoque efectos adversos sobre la salud. La interpretación requiere considerar la sustancia detectada, su concentración, el tipo de exposición y la normativa aplicable.

La preocupación por la presencia de mezclas

Otro de los aspectos centrales del proyecto fue el análisis de la presencia simultánea de diferentes plaguicidas. Aparicio explicó que los efectos de los productos suelen estudiarse de manera individual, aunque en el ambiente las personas y los organismos pueden entrar en contacto con varias sustancias al mismo tiempo.

Como ejemplo, mencionó los resultados obtenidos en muestras de polvo recolectadas dentro de viviendas rurales. Allí se registró una mediana de 75 sustancias diferentes por muestra, con valores que oscilaron entre 25 y 121.

En las muestras de agua superficial tomadas en arroyos y lagunas, el valor típico fue de 20 residuos por muestra. Según los resultados presentados, ninguna de las muestras de ese conjunto estuvo libre de residuos y también se identificaron sustancias cuyo uso no está permitido.

La investigadora aclaró que la detección de residuos no significa que todas las sustancias produzcan necesariamente los mismos efectos ni que todas las muestras representen un riesgo idéntico. No obstante, sostuvo que la presencia de mezclas requiere estudios específicos.

El medio Punto Nueve, de Balcarce, también difundió detalles de ensayos de laboratorio con lombrices, plantas y colémbolos. Según lo explicado por Aparicio, en las lombrices la combinación de productos utilizada en el experimento argentino produjo efectos mayores que los observados con cada sustancia por separado. En plantas se registró una reducción del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos no se observaron efectos bajo las condiciones del ensayo.

Los resultados, de acuerdo con la explicación de la investigadora, varían según el organismo y la combinación analizada. Por eso, tanto los efectos detectados como la ausencia de efectos en determinadas pruebas forman parte de la información necesaria para profundizar las investigaciones.

La exoneración y los cuestionamientos

La decisión del Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, se fundamentó en cuatro faltas administrativas graves vinculadas con el manejo del proyecto Sprint, según lo establecido en la Resolución 366.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la resolución reconoce que Aparicio realizó sus tareas, que no obtuvo beneficios económicos personales y que no registraba antecedentes disciplinarios. Pese a ello, se dispuso su exoneración del cargo que desempeñaba en el INTA de Balcarce.

El abogado de la investigadora, Mario Bolla, cuestionó la decisión y anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar revertirla. El letrado consideró que la medida carece de fundamentos suficientes y la vinculó con intereses de sectores empresarios relacionados con el agronegocio.

Por su parte, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología expresó su rechazo a la exoneración y advirtió que el caso excede la situación individual de la investigadora, porque plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se produce conocimiento científico y tecnológico en Argentina.

En un comunicado, el espacio cuestionó que se haya aplicado la máxima sanción disciplinaria pese a la ausencia de antecedentes previos y sin que, según señalaron, se haya acreditado un beneficio económico personal ni un perjuicio patrimonial cuantificado. También reclamó que una medida de esa gravedad cuente con una fundamentación sólida, transparente y proporcional.

Cómo participar de la audiencia

La audiencia pública se realizará este viernes 13 de noviembre, desde las 16:00, en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, en avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria está dirigida a trabajadores del sistema científico, organizaciones ambientales, productores y representantes de distintos sectores sociales. El objetivo es expresar el respaldo a Virginia Aparicio, reclamar su reincorporación y debatir sobre el derecho a investigar.