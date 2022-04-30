La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abre convocatoria para la confección de un padrón de trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual provincial, como paso previo del primer Registro Provincial de Industria Audiovisual (RePIA), enmarcado en la Ley de Fomento Audiovisual 10.937.

“Es una convocatoria que nos permite actualizar la composición del sector en Entre Ríos para avanzar en la constitución del primer Registro Provincial de Industria Audiovisual (RePIA)”, detalló Julio Gómez desde el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (AAER).

El nuevo Relevamiento estará disponible hasta el 5 de junio, en esa fecha se producirá un primer corte, sistematización de los datos, y la organización de la información relevada en los tres diferentes rubros que abarca. Luego se volverá a abrir meses más tarde, para poder seguir incorporando participantes y quedará como ventanilla abierta permanente.

Formularios y convocatoria abierta en línea

– Personas Físicas: https://bit.ly/3KmigOe

– Personas Jurídicas: https://bit.ly/3vMhTXY

– Asociaciones y/o Colectivo Audiovisual: https://bit.ly/3Liq3Oh

Vale destacar que la conformación del Registro creado en la Ley de Fomento Audiovisual, otorga beneficios y posibilidades a los inscriptos, como por ejemplo, en el caso de las empresas productoras de audiovisual pueden tener bonificaciones fiscales. También a posteriori para ser miembros del futuro Consejo Asesor del organismo autárquico audiovisual que deberá crearse, es necesario que los postulantes a consejeros, estén inscriptos en el RePIA.