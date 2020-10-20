Desde la Secretaría de Cultura se informó de la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes (FNA) para el Concurso de Desarrollo de Proyectos de Series de Ficción 2020. Por la Región 3, que incluye a Entre Ríos, se seleccionarán tres proyectos.

El plazo para la presentación se extiende hasta el 23 de octubre. La inscripción de los aspirantes debe realizarse online a través de la web del FNA (app.fnartes.gob.ar).

El FNA apuesta a la búsqueda de talento argentino para enriquecer este lenguaje contemporáneo.

En este sentido, el Concurso de Desarrollo de Series de Ficción está orientado a los guionistas, para acompañarlos en el desarrollo de un proyecto (escritura de la historia, trama, personajes y guión) del capítulo piloto de una serie de ficción pensada para televisión y plataformas digitales con un mínimo de seis episodios de entre 24 y 60 minutos de duración. El género de los proyectos de serie es libre.

La asistencia del FNA para los ganadores será tanto económica como técnico-académica. De esta forma, los guionistas seleccionados recibirán 50.000 pesos de premio y trabajarán bajo la tutoría del jurado integrado por Erika Halvorsen, Silvina Frejdkes, Pablo Culell, Sergio Vainman y Javier Van de Couter.

Se seleccionarán diez proyectos titulares y cinco suplentes distribuidos de acuerdo a las siguientes regiones: Región 1 (Ciudad de Buenos Aires), Región 2 (Provincia de Buenos Aires), Región 3 (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), Región 4 (Jujuy, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero), Región 5 (La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Mendoza). Esta distribución de los ganadores responde al criterio del concurso de sostener el desarrollo de guiones que manifiesten una diversidad cultural no solo anclada en la temática sino también en la geografía, de acuerdo al objetivo general que se ha planteado la actual gestión del FNA en el marco de una política cultural cuyos ejes son el federalismo y la solidaridad.

Más info: https://archivos.fnartes.gob.ar/cms/resources/Reglamento_Series.pdf