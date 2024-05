Según el Gobierno, en Entre Ríos el 37,7 % quedó en el segmento N1, “situación que no refleja con precisión la situación económica de muchos de los usuarios” por que tienen ingresos inferiores a 2706.847,85 pesos, por lo que se insta a realizar el tramite.



El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la Secretaría de Energía de la provincia convocan a los titulares del servicio de energía a recategorizarse. El objetivo es contrarrestar el incremento de los costos energéticos a nivel nacional. Para iniciar este proceso, los beneficiarios deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios.



Asimismo deberán ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y actualizar sus datos, revisando su clasificación antes del 20 de mayo de 2024, para acceder al subsidio correspondiente. Es importante tener en cuenta que el 15 de cada mes se cierra y pasa al siguiente mes la recategorización.

El sistema RASE clasifica a los usuarios en tres categorías:

1) - N1 (ingresos altos): Ingresos mensuales totales del hogar equivalente o superior a 3,5 canastas básicas (2.706.847,85 pesos a valores de abril de 2024). Tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años. Tener tres o más inmuebles. Este grupo ya no cuenta con ningún tipo de subsidio al costo de la energía que define la Secretaría de Energía de la Nación. Por decisión de ese organismo, quienes no se inscribieron fueron categorizados automáticamente dentro del grupo N1.



2) - N2 (ingresos bajos): Ingresos netos menores a una canasta básica total (773.385,10 pesos). Poseer hasta un inmueble. No poseer un vehículo con menos de tres años de antigüedad. Este grupo mantiene el subsidio sobre el costo de la energía. Allí se encuentran, además los beneficiarios de la tarifa social.



3) - N3 (ingresos medios): Ingresos mensuales totales entre una y 3,5 canastas básicas (entre 773.385,10 y 2.706.847,85 pesos). Poseer hasta dos inmuebles. Poseer hasta un vehículo con menos de tres años de antigüedad. Este grupo mantiene subsidios sobre el costo de la energía hasta un consumo de 400 kWh por mes.



“En Entre Ríos, el 37,7 % quedó en el segmento N1, situación que no refleja con precisión la situación económica de muchos de los usuarios. Desde la provincia, se considera que muchas personas que están en esta categoría tienen ingresos inferiores a 2.706.847,85 pesos, y por lo tanto, se insta a recategorizarse y pasar a otro segmento”, señaló el Gobierno.



Para facilitar el proceso, se ofrece asistencia en línea a través de la página web de la Secretaría de Energía, donde se proporciona un instructivo, una infografía de la boleta de luz y un paso a paso detallado sobre cómo realizar el trámite de recategorización.