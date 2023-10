El Consejo Asesor de Marca Paraná vuelve a impulsar la campaña de reciclaje de boletas y folletería que quedará luego de las Elecciones Generales del 22 de octubre. Es por eso que invitan a los partidos políticos a adherirse a la iniciativa, cuyo objetivo es colaborar en reducir el impacto ambiental que tiene la campaña electoral y preservar la limpieza de la ciudad, a través del reciclado de boletas, folletos y demás papel sobrante.



La implementación se llevará a cabo replicando la campaña llevada a cabo en agosto, luego de las elecciones PASO. Se trabajará en articulación con la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná y Cooperativas de recicladores.



Un camión del área pasará por cada sede partidaria a retirar el papel (que deberá estar preparado en bolsas y cajas) el día viernes 27 de octubre. Lo recolectado será trasladado y acopiado en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos de la Municipalidad de Paraná. Allí serán entregados a las cooperativas "Nueva Vida", "Un sueño cartonero" y "Recicladores del Paraná - MTE" para su clasificación y comercialización como papel reciclado.



La iniciativa- surgida en el marco del programa Marca Paraná- se enmarca en la visión de ir hacia una ciudad sostenible y está alineada al pedido de “una campaña limpia”, que a su vez tiene otra línea de acción que es el pedido de no ensuciar la ciudad con cartelería en lugares no habilitados.



Los partidos políticos pueden contactarse por mail a marcaciudadparana@gmail.com para coordinar el retiro del papel, luego de las elecciones.



Mientras tanto, desde Marca Paraná colaboran con el área de Control Urbano recepcionando y derivando denuncias de cartelería ubicada en lugares no permitidos como luminarias, postes, pasacalles, ingresos a la ciudad, etc. para proceder a su retiro. Se encuentra disponible el número de WhatsApp 3434711238 en el cual los vecinos pueden denunciar en caso de advertir la ocupación indebida de un espacio público.



Cada uno, desde su lugar, podemos y debemos colaborar para mantener la limpieza y la belleza de nuestra ciudad.