Nogoyá.– La comisión organizadora de la histórica Peregrinación Paraná-Nogoyá oficializó el lanzamiento de su décima octava edición, abriendo formalmente el período de inscripciones para una de las mayores muestras de fe de la región. Este año, respondiendo a una petición especial del arzobispo orientada a rezar para que, “como Iglesia de Paraná, se crezca en la fraternidad y el servicio hacia todos”, el acontecimiento se cobijará bajo el lema "Madre del Carmen, que seamos todos hermanos y servidores de tu Pueblo". Los fieles, caminantes y ciclistas interesados en formar parte de esta travesía espiritual tendrán tiempo hasta el próximo martes 16 de junio para confirmar su participación.

El cronograma establecido para la modalidad a pie tiene punto de partida el lunes 13 de julio a las 07:30 horas desde la ermita de la Virgen del Rosario que se encuentran al ingreso de la capital entrerriana. El itinerario comprenderá dos jornadas de marcha con paradas nocturnas previstas en las localidades de Crespo y Hernández, para finalmente emprender el último tramo el miércoles 15 de julio, estimándose el arribo multitudinario a la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Carmen a las 18:30 horas, justo en la víspera de las celebraciones patronales de la ciudad. Por su parte, la delegación de ciclistas iniciará su marcha el mismo miércoles 15 de julio a las 06:30 horas desde Paraná, unificando la llegada con los peatones en la misma jornada.

Para optimizar la gestión organizativa, las inscripciones se canalizan a través de plataformas digitales diferenciadas mediante códigos QR y enlaces web. Quienes asuman el desafío de sumarse a esta muestra de fe, podrán hacerlo en los enlaces disponibles en las redes de la peregrinación o de la basílica. En lo que respecta a los aranceles fijados para cubrir alimentación y gastos operativos de la estructura de apoyo, los peregrinos a pie abonarán 60.000 pesos para el trayecto completo desde Paraná, 40.000 pesos si deciden sumarse en Crespo y 20.000 pesos si lo hacen desde Hernández. Para la modalidad en bicicleta, el valor único es de 35.000 pesos, aclarándose en este último caso que el monto no incluye los traslados de los rodados ni de los ciclistas hacia el punto de partida.