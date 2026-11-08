El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, convocó a pequeñas y medianas empresas lácteas de la provincia a participar del IV Concurso de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro.

El encuentro se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre en el Centro Cívico del Gobierno de Córdoba, en la ciudad de Villa María. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 16 de noviembre inclusive, mediante la plataforma digital oficial del evento.

La iniciativa busca reconocer la calidad de los productos de la cadena láctea nacional, promover mejoras en los procesos de elaboración y fortalecer la competitividad de las empresas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Calidad y oportunidades comerciales

El concurso apunta a incentivar estándares de calidad, estimular el consumo y ampliar las posibilidades de comercialización de los productos lácteos de la región.

El coordinador de Lechería de Entre Ríos, Horacio Jaureguiberry, destacó la importancia de este tipo de encuentros para impulsar la mejora continua de la producción.

“La importancia de estos eventos radica en que fomentan la mejora continua de la calidad, mediante la evaluación de los productos por parte de jurados de alto conocimiento”, señaló.

Además, sostuvo que la difusión de los certámenes contribuye a fortalecer la actividad comercial y el consumo, al ampliar la visibilidad de los productos y de toda la cadena láctea.

Antecedentes de la producción entrerriana

En ediciones anteriores, empresas de Entre Ríos obtuvieron reconocimientos por la calidad de sus elaboraciones.

Entre las firmas distinguidas se encuentran La Pequeña, Lácteos LW, Lácteos Tonutti, Lácteos Cremigal, Nogolac y Estancia Doña Luisa, con productos como quesos, mozzarella y dulce de leche.

La nueva convocatoria representa una oportunidad para que más pymes lácteas entrerrianas presenten sus productos y participen de una instancia de evaluación e intercambio con productores de otras provincias.

Inscripción: hasta el 16 de noviembre inclusive, a través de la plataforma digital oficial del IV Concurso de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro.