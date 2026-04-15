La iniciativa forma parte del Encuentro de Muralismo que se desarrollará del 8 al 10 de mayo en Maciá, donde además de premios económicos, los proyectos seleccionados contarán con cobertura de alojamiento, comidas y materiales para la realización de las obras.

Lanzamiento y objetivos

La presentación oficial se llevó a cabo en el Museo de Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien destacó la importancia de “seguir federalizando la cultura entrerriana” y fomentar el intercambio entre artistas de distintas localidades.

Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Müller, celebró la iniciativa y subrayó que la ciudad ya dispone de espacios preparados para que artistas y comunidad puedan compartir la experiencia.

También participaron del lanzamiento la directora de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado; la directora de Cultura local, Marta Cappa; y el coordinador del encuentro, Andrés Leiva.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia de Entre Ríos.

Un jurado integrado por tres referentes de las artes visuales seleccionará siete proyectos ganadores, cuyos autores no solo recibirán un premio económico, sino que además ejecutarán sus obras durante el encuentro.

Criterios de selección

Las propuestas serán evaluadas en base a:

Coherencia con la temática propuesta

Representación federal de las localidades entrerrianas

Calidad técnico-artística y adaptación al espacio

Equidad de género en la selección final

Las obras comenzarán a realizarse el primer día del evento y serán inauguradas en el acto de cierre.

Premios y beneficios

Los proyectos seleccionados recibirán:

$550.000 para propuestas individuales

para propuestas individuales $850.000 para grupos de hasta tres integrantes

Además, la organización cubrirá alojamiento, comidas y materiales, lo que garantiza condiciones óptimas para el desarrollo de las obras.

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