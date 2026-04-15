Cultura
Convocan a artistas entrerrianos a participar de un encuentro de muralismo con premios y financiamiento
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Maciá lanzaron una convocatoria para artistas visuales de la provincia, quienes podrán presentar bocetos de murales hasta el 24 de abril inclusive bajo la temática “Pueblos Entrerrianos, Arte e Identidad”.
La iniciativa forma parte del Encuentro de Muralismo que se desarrollará del 8 al 10 de mayo en Maciá, donde además de premios económicos, los proyectos seleccionados contarán con cobertura de alojamiento, comidas y materiales para la realización de las obras.
Lanzamiento y objetivos
La presentación oficial se llevó a cabo en el Museo de Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien destacó la importancia de “seguir federalizando la cultura entrerriana” y fomentar el intercambio entre artistas de distintas localidades.
Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Müller, celebró la iniciativa y subrayó que la ciudad ya dispone de espacios preparados para que artistas y comunidad puedan compartir la experiencia.
También participaron del lanzamiento la directora de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado; la directora de Cultura local, Marta Cappa; y el coordinador del encuentro, Andrés Leiva.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia de Entre Ríos.
Un jurado integrado por tres referentes de las artes visuales seleccionará siete proyectos ganadores, cuyos autores no solo recibirán un premio económico, sino que además ejecutarán sus obras durante el encuentro.
Criterios de selección
Las propuestas serán evaluadas en base a:
- Coherencia con la temática propuesta
- Representación federal de las localidades entrerrianas
- Calidad técnico-artística y adaptación al espacio
- Equidad de género en la selección final
Las obras comenzarán a realizarse el primer día del evento y serán inauguradas en el acto de cierre.
Premios y beneficios
Los proyectos seleccionados recibirán:
- $550.000 para propuestas individuales
- $850.000 para grupos de hasta tres integrantes
Además, la organización cubrirá alojamiento, comidas y materiales, lo que garantiza condiciones óptimas para el desarrollo de las obras.
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