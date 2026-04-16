Autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Centro Cultural Urquiza (CCU) firmaron el pasado 11 de abril un convenio para la edición de una colección de 12 obras dedicadas a la vida política de Justo José de Urquiza. La iniciativa será llevada adelante a través de EDUNER, la editorial universitaria, y apunta a acercar al público general distintas miradas sobre una de las figuras clave de la historia argentina.

El acuerdo contempla la participación de profesionales de diversas áreas, quienes estarán a cargo de los distintos títulos que integrarán la colección. Las obras, escritas en español, abordarán aspectos variados de la trayectoria de Urquiza, desde su infancia hasta su rol en la organización nacional, con un enfoque plural que busca enriquecer la interpretación histórica.

Entre los títulos previstos se encuentran Justo José de Urquiza. Orígenes, infancia y juventud, de Orlando Busiello; Urquiza y la educación, de José Vernaz; Urquiza empresario, de Danisa A. Impini; y Urquiza y la arquitectura de la Confederación Argentina, de Carlos Canavessi. La colección también incluirá trabajos como Urquiza militar, de Gastón Buet; Urquiza hacia la Constitución Nacional, de Hernán Rodríguez Vagaría; y Urquiza en el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas, de Jorge Gabriel Olarte.

Asimismo, se suman Urquiza y el Pronunciamiento, de Miguel Molina; San Martín y Urquiza. Urquiza y la diplomacia, de Héctor C. Sauret; Urquiza y la colonización, de Carlos Conte Grand; Urquiza y la Unión Nacional, de Bernardo I. Salduna; y Muerte de Urquiza: consideraciones médico legales, de Roberto Godoy.

Según lo establecido en el convenio, EDUNER será responsable de la edición, publicación y difusión de las obras, que estarán disponibles en formato electrónico y con acceso libre. Por su parte, la UNER asumirá la definición de las características de la colección y la realización de talleres de escritura destinados a los autores y autoras participantes.

El proyecto se inscribe en una línea de trabajo conjunto entre la universidad y el CCU, que tuvo un antecedente reciente en la creación del Museo Audiovisual Itinerante “Justo José de Urquiza” en Concepción del Uruguay.

En relación con esta nueva iniciativa, el director de EDUNER, Gustavo Martínez, destacó que el proyecto surge del diálogo sostenido entre ambas instituciones. “Se buscó crear una colección que reuniera distintas voces y propusiera distintas miradas sobre Urquiza”, señaló.

Martínez subrayó además que el convenio no solo formaliza el trabajo realizado hasta el momento, sino que también proyecta esta colaboración hacia el futuro. En ese sentido, adelantó que los 12 títulos formarán parte de una edición multimedia que permitirá a los lectores “conocer a Urquiza, uno de los nombres que sin lugar a dudas dio forma a nuestra Nación”.