En medio de un contexto municipal signado por recortes en los haberes, achicamiento del gasto en algunas áreas, y reducción de horas extras, nada nuevo en un país al que le llegó la hora de ajustar el cinturón, se le cuestiona al Ejecutivo Municipal la incorporación de un nuevo prestador de servicios por contratación directa, con una remuneración equivalente a tres Categorías 1 del escalafón municipal, es decir, tres veces el salario básico.

La designación fue oficializada mediante el Decreto Nº 319, firmado por la presidenta municipal Isa Castagnino y refrendado por la Secretaría de Gobierno, y establece la contratación de Sebastián Nogués Peralta como ‘Responsable Técnico de Contenidos’ del recientemente creado Estudio de Streaming Comunitario, que requiere del tratamiento y aprobación del Concejo Deliberante. El contrato de Nogués tiene retroactividad al 1° de mayo y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, y empezaría a funcionar desde el presente mes de agosto.

El monto mensual de la contratación ascendería a aproximadamente 1.300.000 pesos, lo cual ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente en un momento en que se pide austeridad a las áreas municipales y se ajustan recursos destinados al personal, lo que obviamente incluye al sector más vulnerable; los jornalizados.

Lo que no se puede negar es la desactualización tecnológica del área de prensa de la Municipalidad local, en un mundo visual que reclama imágenes y efectos especiales para la comunicación de determinadas acciones, sobre todo las culturales, que probablemente justifica esta iniciativa. Pero los cuestionamientos se centran en la oportunidad, que claramente no es la mejor, en las inversiones para el equipamiento que demande la producción de videos y en la no intervención del CD.

Entre las tareas que Nogués realizará se encuentran la planificación del espacio, instalación técnica, producción de contenidos, diseño visual, campañas en redes sociales y coordinación general del canal. A pesar de la amplitud de funciones, la modalidad de contratación directa, sin intervención del Concejo Deliberante ni llamado público, se convirtió en uno de los puntos más criticados por propios y ajenos al ámbito de la Municipalidad.

En el plano político, la polémica tomó volumen tras un posteo publicado por la página Hablemos de Política en Victoria, donde se cuestiona el gasto y se ironiza sobre la idea de acercarse a la comunidad a través del streaming, “mientras se restringe la participación ciudadana en redes y se eliminan mensajes críticos”.

Aunque el decreto deja en claro que se trata de una contratación con factura y que puede ser rescindida en cualquier momento con aviso previo de diez días, la tensión ya está instalada.

Paralelo 32 pudo saber que este nuevo espacio no depende del área de Prensa, ni tendrá injerencia alguna en la línea editorial. El objetivo declarado es crear un canal de difusión institucional, cultural y comunitaria, destinado a promover artistas, actividades locales, producciones juveniles y contenidos educativos, sin espacio para el discurso partidario ni el análisis político. No se tratará, advierten desde la propia municipalidad, de un canal oficialista ni que se enfoque en observar críticamente las acciones de la oposición.