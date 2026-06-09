Ramírez- El lunes el intendente de Ramírez Gustavo Vergara y parte de su gabinete recibieron al Presidente de la Junta de Gobierno de Isletas, Lucas Eichmann. En el encuentro evaluaron la situación que están atravesando ambas localidades en el marco de la pandemia por el COVID-19.

Analizaron, principalmente, la marcha de los controles de accesos y la vigencia de los distintos permisos para circular, especialmente para productores agropecuarios.

“En el encuentro realizamos una evaluación de la situación de nuestra localidades, analizando lo realizado hasta el momento y planificando acciones tendientes a fortalecer el trabajo conjunto, a los fines de continuar cumpliendo con las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias en toda nuestra zona. Todo esto afecta a nuestras localidades pero buscamos hacer un seguimiento de los controles, con operativos que se vienen haciendo pero queremos fortalecer más aún”, dijo Eichmann.

“Estamos convencidos que planificar acciones en conjunto, fortalece el trabajo y colabora a seguir cumpliendo todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias”, agregó.