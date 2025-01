La Nación se lleva $64,3 de cada $100 de la renta agrícola, y el 67,5% de lo recaudado no es coparticipable (no vuelve a la provincia NdeR), lo que significa una transferencia de recursos millonaria de las economías regionales hacia un gobierno nacional que no reinvierte en infraestructura como, por ejemplo, en los caminos de la producción. Las retenciones (DEX) y el tipo de cambio atrasado agravan este escenario.

El dato, conocido, por cierto, fue recordado por la corriente interna del radicalismo que se identifica como UCR Activa, línea interna del partido que no adhiere a JxC, que en uno de sus párrafos refiere a que “los antiguos líderes agrarios que encabezaron duras luchas y cortes de ruta, hoy ‘no la ven’".

“El otrora líder agrario Alfredo De Ángeli ahora es un cortesano prohijado por el Pro, tanto en la vertiente de la ministra de seguridad como la macrista.

El Diputado nacional Atilio Benedetti, que dice ser la cara de la producción, está en espera de la bendición presidencial soñando con una alianza progubernamental que lo lleve como candidato número puesto nuevamente al Congreso.

Mientras provincias como Córdoba y Santa Fe alzan la voz contra este sistema injusto, en Entre Ríos, sin embargo, reina el silencio. ¿Es por sumisión al gobierno de Javier Milei? ¿Por miedo? En definitiva, el gobernador también está ausente.

¿Estarán todos en los palcos del Corsódromo disfrutando de la fiesta popular que caracteriza a Gualeguaychú?”, ironiza el comunicado en ese mismo párrafo del comunicado.

Bajo el título “El silencio de los representantes entrerrianos”, plantean “la crisis estructural que golpea especialmente a los pequeños y medianos productores. En la última década, los avances tecnológicos, que deberían haber generado progreso, han expulsado a muchos agricultores al exigir inversiones inalcanzables.

Cada año disminuyen los productores independientes, que terminan convirtiéndose en arrendatarios de pools de inversión o prestadores de servicios para grandes grupos económicos. Sin embargo, algunos resisten, ya sea por apego a la tierra, razones culturales o simplemente por no querer convertirse en habitantes de pueblos sin oportunidades”.

Más adelante remata en párrafos finales: “Sin apoyo gubernamental y con defensores que han cambiado de bando, los pequeños y medianos productores están destinados a desaparecer, absorbidos por pools de siembra y acopiadores que intermedian con grandes exportadoras. El Carnaval sigue con luces y tambores, pero la miseria del campo no se detiene. Como escribió José Carbajal: ‘Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no’. ¿Cuánto tiempo más soportará Entre Ríos este abandono?”.