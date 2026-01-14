La ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria a través del emblemático viaducto sobre el río Paraná, registró este miércoles una nueva jornada de obras que apuntan a mejorar las condiciones de transito y seguridad de la vía. La concesionaria Conexión Alto Delta SA informó que avanzan simultáneamente el plan de mantenimiento de baches y el inicio de una obra de mayor envergadura en la rotonda de ingreso a Victoria.

Desarrollo de las tareas

Durante la mañana, una cuadrilla se concentró en el inicio de la zona de concesión, específicamente en el acceso al viaducto en sentido Rosario–Victoria, donde se ejecutaron tareas de bacheo para nivelar la calzada. Los trabajos posteriores se trasladaron hacia el sector de la estación de peaje, donde también se intervino la superficie vial.

En paralelo, una segunda cuadrilla inició las obras de restauración en la rotonda de acceso a la ciudad de Victoria, en la intersección con la ruta provincial 11. En ese punto, la empresa concesionaria implementó desvíos de tránsito para facilitar la ejecución de los trabajos, que incluyen la demolición del pavimento existente y la excavación necesaria para la futura pavimentación con losa de hormigón, un material de mayor durabilidad.

Precaución en la circulación

Desde Conexión Alto Delta SA solicitaron a los usuarios extremar las precauciones, respetar la señalización transitoria y prever demoras en los sectores intervenidos. Las obras, que forman parte del plan inicial de puesta en valor de la traza, buscan reforzar las condiciones de seguridad y transitabilidad de una de las vías más estratégicas de la región, fundamental para el intercambio comercial y turístico entre ambas provincias.

La empresa no especificó una fecha de finalización para estas intervenciones, pero confirmó que los trabajos se desarrollarán en etapas para minimizar el impacto en los flujos de tránsito diarios.