Nogoyá.- El complejo de 18 viviendas que el Instituto Autárquico de Vivienda (IAPV) inauguró en febrero de 2023, presentó una serie de deficiencias a poco menos de un mes de haber sido inaugurado. Fue en un fuerte aguacero de marzo del año pasado cuando los nuevos vecinos del barrio sufrieron anegamientos, goteras y filtraciones, lo que comenzó a ser un continuo reclamo a las autoridades provinciales como así también a la empresa constructora basándose al periodo de garantía que toda obra pública posee.

Pero a pesar de realizarse algunos trabajos de refacción, los problemas continuaron sucediendo y las lluvias del último trimestre acrecentaron las goteras, filtraciones y anegamientos de la calle interna que da ingreso al barrio ubicado en calle Islas del Ibicuy en su intersección con Diamante en la zona más norte de la ciudad.

Ello generó que los vecinos comenzaran a elevar reclamos a toda autoridad, ya sea del ámbito municipal y provincial. Días atrás se hicieron presentes concejales del oficialismo y la oposición, quienes luego trasladaron el reclamo al presidente del IAPV Manuel Schönhals, tanto por las fallas estructurales en las unidades habitacionales como por desperfectos superficiales en las proximidades de las mismas.

Con el problema más latente que nunca, la máxima autoridad del organismo provincial se hizo presente en el lugar y brindó detalles de las gestiones a implementar a corto plazo.

Manuel Schönhals definió que según lo que él pudo averiguar fue una obra compleja en su construcción debido a que los trabajos comenzar en plena pandemia y por lógica no se hizo la correcta vigilancia de la misma.

“Por supuesto que esto lo conocí antes por redes sociales cuando no tenía ni pensado estar en el IAPV y una vez que asumí sabía que este reclamo iba a llegar. También debo mencionar que un solo vecino que me habló por teléfono y me pidió visitar el barrio” detalló el funcionario, agregando que conoce la realidad que viven los vecinos, “hay situaciones de gravedad en el complejo, casi todas las casas tienen goteras, problemas de filtraciones en aberturas y dos de ellas se llueven de manera importante. Supe que la empresa apurada para terminar, colocó los termotanques solares atornillados a la chapa” aseveró.

Schönhals pidió que se acerquen inspectores del IAPV para dar solución al problema y hacer un relevamiento de cada casa que presenta problemas, “de las 18, 13 presentan problemas, con ese análisis de situación, vamos a comenzar a acceder a la solución, poder iniciar un expediente y saber que monto se necesita para acomodar las viviendas y contratar una empresa para que lleve adelante las refacciones. El dialogo con los vecinos fue excelente, conocimos la realidad de cada uno de ellos” anticipó en FM Del Éxodo.

Consultado acerca del periodo de garantía de las viviendas, el funcionario provincial confirmó que la empresa constructora cumplió con algunas cosas en el periodo de garantía, pero hoy ya está fuera del plazo. “Nosotros queremos resolver este problema, soy consciente que no es culpa mía, son viviendas que tienen poco más de un año y es lamentable que pase lo que pasa”.

Realidad del organismo

En las declaraciones brindadas luego de la recorrida por el barrio 18 viviendas, Manuel Schönhals brindó detalles estadísticos del IAPV con respecto a la ciudad de Nogoyá. Se han construido 850 viviendas, de las cuales solo 300 tienen escritura, “en eso debemos trabajar fuerte para ir destrabando los trámites, como mensuras, títulos de propiedad, transferencias y demás, no es una cuestión sencilla para un organismo que ha construido tantas viviendas. Sería lo ideal que al año que obtengas la viviendas, deberías tener la escritura”.

Además cuestionó la escasa recaudación que reciben por parte de los propietarios de casas que construyó el instituto, “Hay que mejorar el Fondo Nacional de Vivienda (FoNaVi) y la recaudación de las viviendas construidas, porque hay 17.000 partidas en la provincia que pagan menos de 10.000 pesos por viviendas y hay 10.000 que pagan menos de 1.000 pesos de partida, con esos números es imposible que el IAPV siga construyendo viviendas si no hay un fondo que asegure el sostenimiento del organismo”. Aclaró que si bien hay viviendas que pagan 80.000 pesos, esa cifra sigue siendo baja. “Tenemos que mejorar los fondos y agilizar la recaudación” apuntó