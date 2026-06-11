Romani y su ‘Fibra Montielera’

El asesor itinerante cultural del Gobierno de Entre Ríos, Licenciado Roberto Alonso Romani, estará en el Salón Municipal este martes 22 de mayo, a las 21:00, con la presentación de su nuevo material discográfico titulado Fibra Montielera. El disco está basado en obras del poeta, compositor, comunicador social, amante y difusor de las expresiones artísticas de nuestra provincia, con la participación de dieciséis destacados artistas entrerrianos, como Jorge Enrique Martí, Víctor Velázquez, Mario Suárez, Marcos Pereyra, Franco Giaquinto, entre otros.

Además, en la oportunidad, se proyectará el documental “Definición del Amor”, dirigido por Sebastián Ingrassia. Es un video de 27 minutos, con la participación especial de Víctor Velázquez, de María Cristina Saluzzi, Jorge Enrique Martí quien grabó las últimas palabras para este documental en noviembre y falleció en enero de este año.

La entrada es libre y gratuita.