Nogoyá.- Con un buen marco de público en las dos primeras fechas, el Torneo Nocturno Daniel Antonio, que anualmente organiza el Club Libertad, presentó su primera competencia con el clásico de la ciudad entre 25 de Mayo y Ferrocarril, junto a un clásico victoriense como es 25 de Mayo vs. Quinto Cuartel.

El primer turno de la jornada inaugural fue para los victorienses donde el mayense triunfó de manera contundente por 8 a 1, en tanto el clásico entre 25 de Nogoyá y Ferro tuvo resultado más ajustado. El partido comenzó ganándolo el Rojo de la Villa, pero minutos antes del tiempo reglamentario el Decano convirtió un gol que le permitió el empate y llevó a forzar la definición del encuentro desde el punto penal. Allí Ferro se impuso por 5 a 3 pasando a integrar la ronda de ganadores.

La segunda fecha llevada adelante el martes 13 tuvo como protagonistas en el primer turno a Martín Fierro y San Benito, donde el equipo de Maciá superó a su par victoriense por 3 a 0. El segundo plato de la noche fue el clásico entre Deportivo Nogoyá y Sirio Libanés, con igual resultado que el primer encuentro, es decir 3 a 0 en favor del Depor ante Sirio.

Al cierre de esta edición en la noche del viernes, se disputaban los encuentros entre Roma vs. Sarmiento y Cultural Hernández vs. Cultural Aranguren.

Esta semana, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, el torneo tendrá continuidad el martes 20 de enero. Desde las 21 horas, se disputará el partido entre Central Nogoyá y Atlético Lucas González, continuando a las 23 horas el encuentro entre Libertad de Nogoyá y Libertad de Victoria.

En cuanto a las llaves de las próximas rondas, por las zonas de ganadores están definidos los cruces entre 25 de Mayo de Victoria vs. Martín Fierro.

Ferro jugará frente al ganador del Libertad (N) vs. Libertad (V); Deportivo Nogoyá aguardo por el ganador entre Central Nogoyá y Atlético Lucas.

Por ronda de perdedores, está confirmado solamente el partido entre Asociación Quinto Cuartel vs. San Benito.

25 de Mayo de Nogoyá podrá jugar contra el derrotado entre Libertad de Nogoyá o Libertad de Victoria y Sirio hará lo propio con el perdedor de Central Nogoyá y Atlético Lucas.