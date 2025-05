Desde el domingo, personal de la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Rosario y Victoria, mantiene activa la búsqueda de tres pescadores oriundos de Rosario que se encuentran desaparecidos desde el sábado. La última comunicación de los hombres con sus familias fue antes del mediodía de ese día, antes de internarse con una pequeña embarcación en el canal de servicio del viaducto ubicado entre los kilómetros 34 y 35 de la Ruta Nacional 174, a la altura del arroyo La Camiseta.

Se trata de Francisco Areco, de 45 años; Derlis Santa Cruz, de 37 años; y Joselino Valdez, de 39 años, todos de nacionalidad paraguaya pero residentes en Rosario. Las familias radicaron la denuncia el domingo por la mañana ante la Prefectura de Victoria, luego de que intentaran sin éxito contactarlos y constataran el mal estado del clima en la zona.

El operativo, coordinado por la Prefectura con apoyo de la Policía de Entre Ríos y de la Municipalidad de Victoria, se desarrolla tanto por agua como por tierra y continuará con la incorporación de buzos especializados en las próximas horas.

Rastros y testimonios

En el inicio de la búsqueda, los equipos encontraron la chata de Francisco Areco estacionada en la costa, pero no había rastros del bote ni de las pertenencias personales de los pescadores. Según relató un testigo a las autoridades, los hombres fueron vistos en una lancha pequeña —de aproximadamente dos metros y medio de eslora— con un motor poco potente y sin chalecos salvavidas, lo que genera preocupación por su seguridad.

El comisario inspector Diego Jazmín, jefe de la Policía de Entre Ríos en Victoria, confirmó que las fuertes lluvias registradas durante la noche del domingo podrían haber dificultado la visibilidad y el hallazgo de rastros. “A pesar del mal tiempo, los trabajos de rastrillaje continúan sin interrupciones”, remarcó.

La palabra de los familiares

Este lunes, familiares de los tres pescadores se acercaron al lugar del operativo y dialogaron con los medios presentes. La esposa de Francisco Areco contó que la alerta fue inmediata al notar que no respondían a los mensajes, y más aún por las malas condiciones del tiempo que no eran propicias para la pesca. “Encontramos la chata, pero no estaba el bote ni las pertenencias. Eso nos preocupó muchísimo”, declaró con angustia.

Últimos indicios

La reconstrucción realizada por Prefectura y testigos isleños señala que los tres hombres navegaron unos tres kilómetros dentro del arroyo La Camiseta, donde fueron vistos por última vez, aún sin chalecos salvavidas. Algunos lugareños dijeron haberlos observado intentando regresar, pero sólo pudieron seguirlos con la vista hasta un punto que queda a aproximadamente un kilómetro del lugar donde estaba estacionada la camioneta.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y piden a cualquier persona que pueda haber visto algo en la zona, o tenga información, que se comunique con Prefectura o la Policía local.