El pasado domingo 9 de abril se llevaron a cabo los encuentros correspondientes a la Tercera Fecha del Torneo Apertura Víctor «El Chaqueño» Campos de Liga Diamantina, dejando como resultado un total de trece goles en Primera División Masculino y diez en Primera División Femenino.

En el partido que se disputó en la cancha del Recreativo Libertador, el equipo local no pudo mantener su racha ganadora y fue vencido por el Puerto Nuevo, quienes se llevaron tres puntos valiosos al ganarle dos a uno, luego de comenzar en desventaja.

Santiago López abrió el marcador para el Recreativo Libertador a los 30 minutos del primer tiempo, pero a los 45 minutos, Ezequiel Moreno anotó de penal para empatar el partido. En el segundo tiempo, a los 9 minutos, Daniel Zapata aprovechó un rebote y marcó el gol del triunfo para el equipo dirigido por Julián Morales.

Este fue un partido muy parejo, en el que ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, pero fue el Puerto Nuevo quien logró capitalizar sus oportunidades y llevarse una victoria importante. Por su parte, el Recreativo Libertador deberá trabajar en su defensa para evitar errores costosos en partidos futuros.

En resumen, la Tercera Fecha del Torneo Apertura Víctor «El Chaqueño» Campos de Liga Diamantina fue emocionante y dejó grandes partidos llenos de goles, demostrando una vez más la pasión y el talento de los equipos de la región.

Formación Recreativo: Eloy Sandobal; Santiago López; Fernando Giménez; Facundo Schasembak; Dulio Sandobal; Ian Hugo; Tomás Martín; Kevin Maldonado; Maximiliano Fernández; Pablo Fusimán y Giuliano Taormina. Suplentes: Aziel Pincheira; Carlos Pistone; Eros Scaloni; Mauro Yañez; Isaías Salas; Ronaldo Orosco y Eduardo Estefó.

DT: César Yorio

Prep. Físico: David Castro

Formación Puerto Nuevo: Yael Heichman; Nahuel Aguilar; Paulo Alzugaray; Franco Zapata; Emanuel Alcorcel; Víctor Días; Facundo Lima; Santiago Ricle; Facundo Schmuck; Ezequiel Moreno y Facundo Fernández. Suplentes: Kevin López; Esteban Vora; Daniel Zapata; Emanuel Vergara; Agustín Gómez; Gonzalo Ríos y Matías López.

DT: Julián Morales

Ay. Campo: Gonzalo Gómez y Máximo López

Resultados Primera División Masculino

Defensores de Belgrano 1 San Martin 2;San José 0 Huracán 4; Atl. Diamantino 1 Strobel 2 y Recreativo Libertador 1 Puerto Nuevo 2

La Tabla de Posiciones de Primera División Masculino tiene a Puerto Nuevo con 9 Puntos, le sigue San Martín con 7, Recreativo Libertador y Strobel con 6, Huracán y Diamantino 3, San José 1 y cierra Defensores de Belgrano sin puntos.

La próxima fecha: se enfrentarían Huracán vs San Martin; Defensores de Belgrano vs Strobel; San José vs Puerto Nuevo; Diamantino vs Recreativo Libertador.

Resultados Primera Femenino

Puerto Nuevo 0 Diamantino 5; Strobel 1 Defensores de Belgrano 1; Academia Crack 3 Huracán 0

Próxima fecha: Belgrano vs Diamantino; Puerto Nuevo vs San Martin y Strobel vs Huracán. Libre: Academia Crack