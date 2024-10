La fractura en el Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos sigue expandiéndose con el paso de los días. Esta semana, la novedad es la incorporación de Juan Lell, presidente comunal de Aldea Spatzenkutter, al espacio liderado por Rogelio Frigerio. Lell, quien fue reelecto en 2023 bajo el Frente Más por Entre Ríos, selló su pase a las filas del frigerismo tras un encuentro con el dirigente Manuel Troncoso, quien se ha consolidado como un interlocutor clave en la captación de referentes peronistas.

Al justificar su decisión, Lell subrayó que su cambio no representa una renuncia a su identidad peronista, sino una búsqueda de una gestión más eficiente y cercana. "Nos sentimos muy cómodos con Rogelio. Hay diálogo permanente, nos atienden y nos resuelven las gestiones. En esa sintonía y en esa relación que hemos generado a través de Manuel Troncoso es que decidí sumarme al proyecto de Rogelio Frigerio. Esto de ninguna manera significa dejar de ser peronista ni perder identidad. Fui, soy y voy a seguir siendo peronista", expresó el dirigente.

Crítica a la situación actual del PJ

En sus declaraciones, Lell no escatimó críticas hacia la situación interna del PJ, al que acusó de estar estancado. “Hoy el PJ como partido, no contiene, no hay renovación dirigencial y se repiten los mismos nombres desde hace años. No tiene un norte. Hoy el norte es lo que propone Frigerio con una gestión integrada por distintos sectores, entre ellos a muchos peronistas, como su ministro de gobierno”, sostuvo.

Estas palabras reflejan el sentir de un grupo de dirigentes peronistas que en los últimos meses han decidido sumar su apoyo a Frigerio, atraídos por una propuesta que ellos consideran inclusiva y dinámica, frente a un PJ que, según sus opiniones, no ofrece perspectivas de cambio ni oportunidades de crecimiento interno.

La estrategia de Troncoso y nuevas incorporaciones al frigerismo

Manuel Troncoso ha sido una figura clave en el acercamiento de líderes peronistas hacia el frigerismo, logrando integrar a reconocidos dirigentes de la región. En Concordia, su ciudad, ya ha sumado a figuras como el ex intendente Alfredo Francolini y el ex precandidato a intendente Eduardo Asueta. Además, en el departamento Concordia, también se unieron a este espacio los intendentes Ariel Stucker de La Criolla y Javier Goldín de Estancia Grande.

Para Troncoso, el crecimiento del equipo de Frigerio con la incorporación de líderes peronistas responde a una búsqueda de alianzas amplias que, además de consolidar una base de apoyo, promuevan un modelo de gestión que trascienda las divisiones partidarias tradicionales. La incorporación de peronistas al proyecto de Frigerio es vista como una señal de apertura hacia distintos sectores del espectro político.

Un futuro de incertidumbre para el PJ Entrerriano

El éxodo de figuras peronistas hacia otras filas refleja una profunda crisis en el PJ entrerriano, que aún no logra renovar su estructura ni ofrecer propuestas que retengan a sus dirigentes. Para muchos, el liderazgo de Frigerio se ha convertido en una alternativa atractiva que representa lo que el PJ no ha podido darles: un espacio de diálogo y gestión eficiente.

La incorporación de Juan Lell al frigerismo no solo marca un cambio en el mapa político de Entre Ríos, sino que abre una nueva etapa de reconfiguración en las alianzas y disputas internas de los distintos sectores políticos de la provincia. Con un PJ en crisis de identidad y un frigerismo que se expande, el escenario político entrerriano promete mantenerse en tensión y transformación en los próximos meses.