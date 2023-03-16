El centro cultural provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos presenta este domingo la obra “Vivir tras el romance… más allá del sexo” del grupo teatral Desde Cero de Concepción del Uruguay. Durante marzo las propuestas se realizan en el marco del Mes de las Mujeres Trabajadoras.

El ciclo Domingos de Teatro es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del centro cultural y de convenciones La Vieja Usina, ubicado en la capital entrerriana. Pretende acercar y hacer circular obras entrerrianas y de la región, y posibilitar la formación de nuevos públicos.

Este domingo 19 de marzo, a las 21 hs., en La Vieja Usina, el grupo Desde Cero Teatro Independiente (C. del Uruguay) presenta “Vivir tras el romance… más allá del sexo”.

Con dramaturgia y dirección de Patricia Miotto, y las actuaciones de Valeria Blanco y Leticia Baltore. La música en vivo está a cargo de Antonio del Río (guitarra) y Celia Baccaro (voz). La producción general corresponde a Desde Cero Teatro Independiente.

Sobre la obra

En un bar porteño y tradicional, una escritora encuentra el refugio necesario para asentar sus pensamientos en el papel. Sus charlas cotidianas con una moza atenta, anclaje a una realidad bella que a veces duele. La permanente presencia de un músico, con acordes que abren portales, a sus sueños, sus miedos, sus fantasmas y, especialmente, a su musa inspiradora.

El teatro y la música en vivo se conjugan para contar esta historia que es una alegoría al romance con la música, con la poesía, con el amor.

La función será con entrada libre y gratuita. El ingreso será por orden de llegada.