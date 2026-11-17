Ante el avance del río Paraná sobre la zona costera, la Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de contención en el barrio Puerto Sánchez. Las intervenciones se concentran sobre calle Pescador del Paraná, donde se construyen terraplenes a lo largo de aproximadamente 150 metros para evitar que el agua alcance la calzada y las viviendas cercanas.

Las tareas se realizan con personal de distintas áreas municipales y contemplan la colocación de bolsas de arena para reforzar las defensas existentes.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que el objetivo principal es impedir que el agua atraviese la calle y afecte a los vecinos de la zona.

“Lo fundamental en esta zona es poder hacer la contención para evitar que el agua pase la calle y afecte a los vecinos que viven en las inmediaciones”, señaló.

Además, indicó que las condiciones meteorológicas del lunes generaron inconvenientes en algunas de las defensas construidas anteriormente.

“Hemos tenido algunos inconvenientes con la tormenta de este lunes, donde, producto del oleaje y la lluvia, algunos terraplenes construidos con anterioridad se vieron afectados”, explicó Ríos. Por ese motivo, se organizó un operativo conjunto entre distintas áreas municipales para reforzar el sector y evitar que la población quede aislada.

Vecinos y comerciantes destacan la colaboración

El vicepresidente de la comisión vecinal de Puerto Sánchez, Andrés Ynza, valoró el acompañamiento del municipio y la colaboración de particulares y vecinos durante la creciente.

“Permanentemente han estado en colaboración, en contacto y diálogo con nosotros. También privados han colaborado con fumigaciones o bolsas para arena”, manifestó.

En ese sentido, destacó los aportes de la ciudadanía, que también realizó donaciones de elementos necesarios para afrontar la situación.

Los comedores costeros continúan funcionando

Pese al avance del agua, los comedores de la zona costera mantienen sus actividades con normalidad, a excepción de El Pescador, que resultó afectado por la creciente.

Paola Lazzarini, representante del comedor costero Baires, destacó el trabajo conjunto con la comisión vecinal y el municipio para sostener el funcionamiento del establecimiento.

“Estamos trabajando en conjunto y recibiendo ayuda tanto de la comisión vecinal como de la Municipalidad, de los cuales estamos agradecidos”, expresó.

Mientras continúa el monitoreo de la situación, las tareas de contención buscan proteger las viviendas y mantener la circulación y las actividades de los vecinos de Puerto Sánchez.