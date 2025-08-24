Crespo- Desde este año, la Escuela Nº 270 “El Redentor” de Crespo comenzó sus actividades 2025 en su edificio propio, ubicado en calle Dr. René Favaloro, entre Arturo Jauretche y María Elena Walsh, Loteo Loma Hermosa, Barrio Parque del Lago, sector norte de la ciudad.

Recordemos que anteriormente, en 2024, empezó a funcionar con su 1º Grado en un espacio cedido por el municipio, en calle Urquiza. A partir de este año, tiene sus clases en sus flamantes instalaciones.

Este edificio, que es expresión de una visión a largo plazo, se construye ladrillo a ladrillo con el esfuerzo de las familias, la Congregación Evangélica de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), empresas y toda la comunidad de Crespo, creciendo y robusteciéndose en cantidad de alumnos, infraestructura y el testimonio cristiano que pregonan ante la sociedad.

Su propuesta educativa, de hecho, integra valores cristianos enseñados a través de clases de religión y música, donde los niños aprenden canciones que también forman parte de los cultos infantiles. Así, muchos de esos niños tienen, tal vez, su primer y único contacto con la Palabra de Dios, apostando a una formación integral, en conceptos y valores.

El trabajo conjunto, con el municipio que donó el terreno completo (media manzana), los padres, que trabajan incansablemente apoyando el proyecto, y la Fundación Rayito de Sol, responsable de la gestión inicial y del sostenimiento económico de la escuela, permite el desarrollo institucional, recordando que el pago de los sueldos docentes es asumido por la Fundación.

Así funciona

La institución, que depende de la “Fundación Rayito de Sol”, trabaja para seguir ampliando la infraestructura, especialmente la construcción de más aulas, que se sumarán a las dos ya existentes. Cuentan además con la Dirección, sala de maestros y sanitarios, entre otros espacios.

Para las nuevas aulas ya están realizados los cimientos y se trabajará en las próximas semanas en su edificación. El lugar está sectorizado. Los chicos tienen su lugar para las clases y recreos y, mientras tanto, siguen las obras.

El objetivo es tener al menos una terminada para el inicio del ciclo escolar 2026, ya que cada año se va agregando un curso más. Hoy la matrícula es de 51 alumnos y se esperan alrededor de 30 más para el próximo, en su mayoría, niños que egresan del Jardín “Rayito de Sol”. Trabajan allí alrededor de diez personas entre dirección, personal, docentes y personal de maestranza.

“Tenemos primer y segundo grado funcionando ahí y estamos haciendo dos aulas más, que esperamos terminarlas en los próximos meses. Una, seguro, se culminará, y la idea, si se puede, es completar las dos. Papás interesados en anotar a sus chicos para el próximo ciclo lectivo pueden dirigirse en la misma escuela o en el Jardín Rayito de Sol, calles Rivadavia e Independencia”, destacaron desde la institución, mostrando alegría y un renovado compromiso de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata con la educación y la transmisión de valores.

Actividades

Para recaudar fondos para esta importante y costosa obra, se lanzó para la venta un Bono Contribución, que cuesta $40.000 (se puede abonar en 5 cuotas de $ 8.000) y sorteará el 29 de noviembre ante escribano público. En octubre, la Fundación tendrá a su cargo la cantina en la “Fiesta de los Carreros” y para el sábado 8 de noviembre, se está organizando un Bingo Familiar.

Desde la entidad explicaron a Paralelo 32 que “Todos los miembros de la fundación tienen números del bono para vender, incluyendo a los padres, tanto del jardín como de la escuela, maestras y demás. También en el local comercial Vainilla (calle Irigoyen 1496) y en Arte Mary (San Martín 1018) hay disponibles. Pagando antes del 31 de agosto el total del bono, participan del sorteo extra de un TV led 32"”

Los premios del bono serán: 1° una moto Motomel 110cc; 2°: una heladera con freezer; 3°: una bicicleta; 4°: una cortadora de césped; 5°: un secarropas; 6°: un teléfono celular; 7°: un microondas; 8°: un horno/freidora de 23 litros; 9°: una licuadora; 10°: una pava eléctrica; 11°: una conservadora; 12°: una orden de $100.000 en Anastasia; 13°: una orden de compra de $100.000 en Papiro; 14°: una orden de compra de $80.000 en Vainilla y 15° premio: una orden de compra de $50.000 en Mundo Mágico. Se puede pedir más información o solicitar números a través del celular 343 4067974.